Скандально известная красноярская сеть доставки суши намерена выйти в Дубаи

Основатели федеральной сети «ЁбиДоёби» объявили о планах по выходу своей компании в ОАЭ. Это уже вторая сибирская сеть заведений японской кухни, рассматривающая для развития международный рынок. В январе 2022 года об открытии в Турции объявила омская сеть «Суши Маркет» Андрея Колмогорова.

О планах по выходу в ОАЭ объявил основатель сети «ЁбиДоёби» (в переводе с японского — «лучший день — суббота») Дмитрий Прадед в интервью новосибирскому предпринимателю, основателю сети Cheburek.Me Александру Долгову. Решение о выходе в ОАЭ Дмитрий Прадед и его партнер по бизнесу Константин Зимен приняли еще до февраля 2022 года.

«Выбор был обусловлен тем, что Эмираты стоят особняком от других стран, и у них на текущем этапе, скажем так, нет недоброжелателей среди других государств. Эта страна подходит для международной экспансии», – отметил Дмитрий Прадед, добавив, что переехал в ОАЭ еще в январе.

Основатели «ЁбиДоёби» планируют развивать на международном рынке проекты Puzzle Sushi и Puzzle Pizza. Непосредственно в случае с ОАЭ речь пойдет о бренде Big Dubai rolls. Ранее Дмитрий Прадед и Констатин Зимен запустили в Красноярске проекты Big Russian Rolls и Puzzle Pizza.

Напомним, что сеть «ЁбиДоёби» была основана в 2016 году и начала своё существование как локальный игрок по доставке суши и роллов в Красноярске. С учетом нестандартного названия и активного маркетинга компания начала экспансию. 2020-ый год стал знаковым для «Ёбидоёби» – компания вышла в Казахстан, а охват сети в России превысил 100 городов. В частности в 2020 году сеть открылась в Новосибирске.

В 2021 году «Ёбидоёби» подверглась атаке националистов из-за рекламы с чернокожим парнем. Впоследствии сеть принесла за нее извинения, не выдержав прессинг со стороны националистов.

«Ёбидоёби» – не единственная сибирская сеть заведений японской кухни, выходящая за пределы России. Напомним, что в 2022 году об открытии в Турции объявила омская сеть «Суши Маркет» Андрея Колмогорова. Заведение было открыто в городе Аланья (провинция Анталия).