Новосибирский метрополитен меняет логотипы на всех станциях

Новосибирский метрополитен начал обновление логотипов с буквой «М» на всех станциях. Как рассказали в ведомстве, цвета новой символики носят символический характер.

На всех станциях новосибирского метро логотип сменится в течение месяца, сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена 31 марта. Сейчас обновлённая символика установлена у входа на станцию «Золотая Нива».

Как говорится в сообщении городского метрополитена, в новом логотипе, выполненном в традиционной стилистике подземки, использованы цвета флага Новосибирска.

«Белый – символ чистоты и свободы, красный – традиционный символ метро во всех городах. Зеленый – символ экологии, самого чистого вида городского пассажирского транспорта. Синие волны — символ Оби, берега которой соединил метрополитен», — рассказали в пресс-службе Новосибирского метрополитена.

В пресс-службе метрополитена также отметили, что девиз новосибирского подземного транспорта — «Соединяя берега, объединяем людей!»

Напомним, в июне 2021 года Новосибирский метрополитен объявлял аукцион на приобретение 26 турникетов за 30,5 млн руб. Линию пропускных устройств было решено расширить после давки во время салюта 9 мая на станции «Речной вокзал». Летом ведомство также искало подрядчика на проведение ремонтных работ в вестибюле станции «Площадь Ленина».