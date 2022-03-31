ФНС назвала отрасли, которым будет предоставлена полугодовая отсрочка в уплате налогов

Федеральная налоговая служба обнародовала список отраслей, которым было решено продлить сроки уплаты УСН и авансовых платежей на шесть месяцев. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно постановлению №512, отдельные отрасли, пользующиеся упрощенной системой налогообложения, получили право отсрочки на полгода как для самого налога за 2021 год, так и для уплаты авансовых платежей за первый квартал 2022 года.

Для юрлиц эти сроки переносятся с 31 марта на 31 октября 2022 года, для ИП – с 30 апреля на 30 ноября. Авансовый платеж по УСН также переносится на 30 ноября.

При этом в новые сроки необходимо уплатить не всю сумму налога или авансового платежа, а одну шестую часть, начиная со следующего месяца после перенесенного срока уплаты соответствующих налогов (авансовых платежей). Далее налогоплательщики уплачивают ежемесячно по одной шестой части суммы до полной уплаты налога или авансового платежа. Продление сроков уплаты касается организаций и ИП, осуществляющих отдельные виды экономической деятельности.

Сюда относятся производство пищевых продуктов и напитков, одежды, текстильных и кожаных изделий, бумаги, химических продуктов, лекарств, резиновых и пластмассовых изделий, минеральной продукции, металлических изделий, электронных и оптических изделий, машин и оборудования, автотранспорта и мебели. Также в список вошли предприятия деревообработки, ремонтные организации, турагентства, медицинские организации, поставщики социальных услуг, учреждения культуры и спорта. С полным списком можно ознакомиться в приложении к документу.

Указанная информация доведена по системе налоговых органов письмом ФНС России от 31.03.2022 № СД-4-3/3868@.