Суд над основателем похоронного дома «Некрополь» начался в Новосибирской области

Заельцовский районный суд Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела в отношении основателя ООО «Похоронный дом «Некрополь» Сергея Якушина, обвиняемого в даче взяток. Об этом сообщили в суде 31 марта.

Как следует из сообщения суда, в первый день слушаний было оглашено обвинительное заключение.

Основатель ООО «Похоронный дом «Некрополь», 68-летний Сергей Якушин проходит по обвинению по ч. 5 ст. 291 УК РФ – дача взятки (максимальное наказание по статье – 15 лет лишения свободы).

По версии следствия, с 2011 по 2019 год Якушин передавал через посредника деньги заведующему патологоанатомическим отделением новосибирской городской больницы №1 Михаилу Козяеву, который за вознаграждение информировал родственников погибших об услугах ритуальной компании. За это время Козяев получил взятки на сумму более 1,2 млн руб.

Коррупционная схема была раскрыта осенью 2019 года. Патологоанатому было предъявлено обвинение по статье о получении взяток (ст. 290 УК РФ). Козяев признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Впоследствии обвиняемый был приговорён к штрафу на сумму 4,5 млн руб., который он должен выплатить в течение пяти лет (по 75 тыс. руб. ежемесячно).

Сергей Якушин был объявлен в федеральный розыск в 2020 году и найден в ноябре 2021 года в Санкт-Петербурге. Он был задержан и конвоирован в Новосибирск, где ему предъявили обвинение. По данным родственников Якушина, бизнесмен не скрывался и находился на лечении.

В конце 2021 года основателю ритуального агентства была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.