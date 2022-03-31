В правительстве РФ намерены остановить приватизацию ФГУП «УЭВ»

Как стало известно «Континенту Сибирь», в правительстве РФ готовится распоряжение об исключении ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» (ФГУП «УЭВ») из прогнозного плана приватизации в 2022 году.

По сведениям источников «Континента Сибирь», вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Григоренко представлен доклад по результатам совещания в департаменте просвещения, высшего образования и науки правительства Российской Федерации, о котором рассказывал «Континент Сибирь». На совещании шла речь о приватизации ФГУП «УЭВ» – крупной ресурсоснабжающей компании Советского района Новосибирска и новосибирского Академгородка. Как рассказывают источники, вице-премьер вынес резолюцию – разработать распоряжение правительства РФ об остановке акционирования предприятия. Документ должен быть подготовлен до конца мая 2022 года. Окончательное решение исключить ФГУП «УЭВ» из прогнозного плана приватизации или оставить в плане будет принято председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Директор ФГУП «УЭВ» Дмитрий Бурденко подтвердил «Континенту Сибирь», что у него есть информация о том, что Дмитрий Григоренко поручил подготовить распоряжение об исключении «УЭВа» из прогнозного плана приватизации, но от комментариев топ-менеджер «УЭВа» отказался. Руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области Олег Галлямов ответил «Континенту Сибирь», что не обладает соответствующей информацией, и предложил дождаться официального решения.

Напомним, ранее полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев предложил исключить ФГУП «УЭВ» из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2021-2022 годы. По мнению сибирского полпреда президента, целесообразно сохранить единство управления имущественным комплексом СО РАН и его энергетическим хозяйством в руках Минобрнауки РФ. По сведениям «Континента Сибирь», в своем письме в адрес председателя правительства РФ Анатолий Серышев предупредил о возникновении негативных последствий приватизации ФГУП «УЭВ». Речь идет о возможном срыве реализации плана комплексного развития СО РАН и программы «Академгородок 2.0», так как предприятие – единственный поставщик коммунальных услуг для 35 предприятий и учреждений СО РАН, к сетям ФГУП также планируется подключать и строящиеся объекты Академгородка 2.0.