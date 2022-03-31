Новосибирский минздрав уточнил правила использования масок в регионе

С 30 марта в Новосибирской области требование соблюдения масочного режима носит рекомендательный характер. В министерстве здравоохранения региона разъяснили правила использования средств индивидуальной защиты.

Накануне правительство Новосибирской области одобрило предложения о снятии части ограничительных мер, введенных из-за COVID-19. Так, принятые властями решения снимают с юридических лиц запрет допуска в помещения и транспорт жителей региона без масок, а также обязанность по прекращению обслуживания таких граждан.

Обязательное соблюдение масочного режима сохраняется для работников организаций при непосредственном взаимодействии с людьми в отдельных сферах, однако для самих граждан норма стала носить рекомендательный характер.

«Масочный режим доказал свою эффективность, сейчас он носит рекомендательный характер, но при этом мы призываем жителей, которые принимают участие в массовых мероприятиях, обезопасить себя и окружающих, использовать маску, также масочный режим рекомендуем в общественном транспорте. Для работников же организаций, которые оказывают услуги населению, масочный режим сохраняется как обязательный», — цитирует пресс-служба правительства региона министра здравоохранения Константина Хальзова.

По словам министра, в регионе сохраняется тенденция снижения заболеваемости COVID-19. Это позволило принять ряд решений, в том числе по масочному режиму и перепрофилированию ковидных госпиталей. Константин Хальзов отметил, что продолжение вакцинации против заболевания сохраняет важность в текущих условия.

«Пандемия идет волнами, мы должны быть к ней готовы, поэтому приглашаю всех жителей, у которых прошло 6 месяцев с момента перенесенного заболевания или вакцинации, прийти на ревакцинацию», — сказал министр.

Напомним, ранее в беседе с «Континентом Сибирь» новосибирский вирусолог Сергей Нетесов допустил, что отмена ношения масок вызовет новый подъем заболеваемости COVID-19. По словам региональных властей, в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, масочный режим вновь может стать обязательным.