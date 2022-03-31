Вице-спикер красноярского Заксобрания останется в СИЗО до начала июля

Железнодорожный суд Красноярска оставил под стражей вице-спикера Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова. Как сообщает пресс-служба краевого суда 31 марта, мера пресечения продлена до 4 июля.

Как напомнили в краевом суде, заместитель главы регионального парламента проходит по обвинению по восьми эпизодам ч. 4 ст. 160 УК РФ – присвоение или растрата в особо крупном размере.

Заместитель председатель Законодательного собрания Красноярского края от ЛДПР, бывший депутат Госдумы РФ Сергей Натаров был задержан 22 декабря 2021 года. Уголовное дело в отношении парламентария может быть связано с правонарушениями его сына, бывшего советника губернатора Красноярского края Александра Усса, Антона Натарова. В 2019 году Антон Натаров был арестован по подозрению в мошенничестве, сейчас он находится на свободе.

Как сообщалось, после своего задержания Сергей Натаров был госпитализирован с подозрением на инфаркт, однако уже на следующий день по решению суда депутата отправили в СИЗО. В январе суд рассмотрел апелляционное заявление на изменение меры пресечения, однако оставил его без удовлетворения. За перевод Натарова под домашний арест выступило красноярское отделение ЛДПР, организовавшее сбор подписей в поддержку парламентария.

В феврале Сергею Натарову был продлён арест до 4 апреля.