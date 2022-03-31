Облачный щит: как ИТ-технологии помогают сделать бизнес безопасным

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Правительство и депутатский корпус Новосибирской области ускорят принятие мер поддержки экономики и населения
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ЖК из четырех корпусов хотят построить на месте «Универсама» в центре Новосибирска
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В Новосибирской области назвали число уголовных дел из-за поддельных сертификатов о вакцинации
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Дело о мошенничестве главы Обского бассейна внутренних водных путей направлено в суд
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Банк России прояснил ситуацию с блокировками карт «покупателей-спекулянтов»
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В Новосибирске, Оби и 13 районах области капитально отремонтируют 25 школ
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