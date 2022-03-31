«МегаФон» масштабирует мощность облачного сервиса для бизнеса и госсектора

«МегаФон» объявил о закупке дополнительного оборудования, достаточного для семикратного наращивания свободных ресурсов платформы МегаФон Облако», предназначенной для оказания услуг по аренде вычислительных мощностей корпоративным клиентам. Компания обеспечивает бесшовную миграцию данных новых пользователей без прерывания бизнес-процессов. Это позволяет клиентам минимизировать риски, связанные с сохранностью данных.

«На российском рынке облачных услуг наблюдается два тренда. Во-первых, спрос на такие технологии вырос в 10 раз. Во-вторых, появились сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров. В результате у провайдеров облачных решений может возникнуть дефицит вычислительных мощностей, – говорит руководитель по развитию бизнеса облачных и инфраструктурных решений «МегаФона» Алексей Извеков. – Мы понимаем сложную ситуацию, в которой оказался российский бизнес и сохраняем цены на виртуальные ресурсы без изменений»

Платформа «МегаФон Облако» была запущена в марте 2020 года и работает на базе четырех дата-центров, расположенных в Москве, Новосибирске и Хабаровске. Центры соответствуют стандарту Tier III Certification of Operational Sustainability, аттестованы по требованиям информационной безопасности к государственным информационным системам и в соответствии с ФЗ-152 о персональных данных. Использовать продукт могут как коммерческие, так и государственные заказчики.