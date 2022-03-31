В Заксобрании Новосибирской области появился еще один вице-спикер

Юлия Моисеева и Марина Цурмаст
 
Миниатюра для: В Заксобрании Новосибирской области появился еще один вице-спикер
Ирина Диденко. Фото Михаила Перикова

Депутат Законодательного собрания Ирина Диденко в ходе сессии 31 марта была избрана на пост вице-спикера ЗС по экономике.

Своё избрание Ирина Диденко подтвердила «Континенту Сибирь».

Как следует из сообщения пресс-службы областного парламента, в поддержку кандидатуры Ирины Диденко высказались в том числе первый заместитель председателя Заксобрания, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Панфёров, вице-спикер Заксобрания, руководитель фракции КПРФ Владимир Карпов и депутат Вадим Агеенко.

По словам председателя комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Фёдора Николаева, Ирина Диденко имеет большой опыт работы в качестве заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, в том числе в качестве руководителя рабочей группы, созданной в целях выработки решений по обеспечению экономической устойчивости региона.

Ирина Диденко закончила экономический факультет Новосибирского государственного университета (НГУ), является мастером спорта по вертолётному спорту. Также Ирина Диденко — основной владелец компании «Гофромастер»

Стоит отметить, что ранее должности вице-спикера по экономике, согласно уставу областного парламента, предусмотрено не было. Появление нового поста может быть связано с необходимостью ведения «антикризисной» экономической политики.

Напомним, в конце декабря 2021 года сын депутата новосибирского Заксобрания Игоря Гришунина Дмитрий Гришунин был назначен на должность директора муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть».

 

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