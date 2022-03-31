ЖК из четырех корпусов хотят построить на месте «Универсама» в центре Новосибирска

В Новосибирске представили проект жилого комплекса, который планируется возвести напротив кинотеатра «Победа» на месте супермаркета «Универсам».

Напомним, информация о планах собственника «Универсама» возвести на месте магазина жилой комплекс появилась в январе текущего года — организация подала обращение о переводе территории под супермаркетом в жилую зону, однако компании было отказано.

Городские чиновники отмечали, что строительство жилого дома на участке негативно отразится на инфраструктуре района, осложнив дорожную ситуацию, увеличив нагрузку на школы, поликлиники и другое. По итогу собственник объекта решил вынести вопрос на общественные обсуждения.

30 марта на президиуме архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска был представлен эскизный проект жилого комплекса на месте «Универсама». Он предусматривает строительство четырех зданий с объектами ритейла.

Согласно эскизам, которые были размещены в телеграм-канале «Коалиции Новосибирск 2020», на территории «Универсама» планируется построить двухэтажный стилобат, где разместят объекты ритейла. Над ним появятся жилые корпуса и общественная зона.

Комплекс зданий будет иметь переменную этажность. Самый ближний корпус к кинотеатру «Победа» будет иметь высоту 24 метра — он самый низкий из планируемых построек. Средние корпуса будут иметь высоту в 30 и 60 метров, самый высокий — 76 метров.

Общая площадь комплекса составит 24,9 тыс. кв.м. Объекты ритейла займут 5,2 тыс. кв.м., жилая застройка — 19,6 тыс. кв. м. Всего в ЖК планируется вместить 325 квартир: 22 разместят в самом низком, четырехэтажном здании комплекса, 30 квартир — в шестиэтажном, 105 — в 15-этажном корпусе. 168 квартир разместят в самом высоком, 21-этажном здании.

Как сообщил «Континенту Сибирь» председатель комиссии по градостроительству горсовета Новосибирска Сергей Трубников, эксперты поддержали концепцию развития территории, она будет взята для дальнейшего проектирования. Эскизы будущего ЖК создало бюро «АР.ТЭГО».

Один из арендаторов действующего комплекса отметил «Континенту Сибирь», что руководство универсама не называло сроков реализации проекта, и можно предположить, что он находится в самой начальной стадии.