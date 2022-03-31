В Новосибирской области назвали число уголовных дел из-за поддельных сертификатов о вакцинации

С момента введения требования о предъявлении QR-кодов в общественных местах в Новосибирской области было возбуждено 24 уголовных дела по факту поддельных сертификатов о вакцинации. Об этом стало известно в ходе сессии Законодательного собрания региона 31 марта.

Статистику правонарушений с начала 2021 года сообщил на сессии начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков.

«Зарегистрировано 99 сообщений о фактах незаконной реализации документов о вакцинации против COVID-19, по 24 из них принято решение о возбуждении уголовного дела», — сообщил на сессии Законодательного собрания региона 31 марта Андрей Кульков.

Напомним, что требование о предъявлении свидетельств о вакцинации от COVID-19 или перенесении заболевания упразднено в Новосибирской области с марта, а с последнего дня месяца в регионе не действует масочный режим. При этом власти отметили, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации последнее ограничение может быть возвращено.

Решение об обязательном использовании QR-кодов в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции было принято в Новосибирской области осенью 2021 года.