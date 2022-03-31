Дело о мошенничестве главы Обского бассейна внутренних водных путей направлено в суд

Правоохранители направили в суд уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей Сергея Павлушкина. По версии следствия, обвиняемый незаконно получил 400 тыс. рублей зарплаты, работая в СГУВТ.

Новосибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» Сергея Павлушкина. Ему инкриминируется совершение преступления по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере), сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«С сентября 2017 по июнь 2020 года руководитель вышеуказанного федерального бюджетного учреждения, занимая одновременно должность заведующего кафедрой Сибирского государственного университета водного транспорта, используя свое служебное положение, осуществлял внесение фиктивных сведений в табели учета рабочего времени о своей учебной работе, которую фактически не осуществлял», — сообщили в ведомстве.

Отметим, по данным Управления на транспорте МВД России по СФО, Павлушкин заключил фиктивные договоры с Сибирским государственным университетом водного транспорта (СГУВТ) и трудоустроился доцентом кафедры, при это его обязанности выполняли другие сотрудники вуза.

Сообщается, что в результате своих действий обвиняемый получил 417 тыс. рублей необоснованно выплаченных средств. Уголовное дело было возбуждено в феврале прошлого года. В январе 2021 года правоохранители провели обыски как у Сергея Павлушкина, так и в СГУВТ. В настоящий момент материалы дела направлены в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Напомним, год назад суд оштрафовал на 35 тыс. рублей Сергея Павлушкина по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). В течение нескольких лет он бесплатно предоставлял теплоход бюджетного учреждения руководителям органов власти и коммерческих организаций для проведения банкетов и отдыха.