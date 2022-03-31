На текущей недели появился ряд сообщений о блокировках карт граждан, покупающих в магазинах большие партии продуктов с целью перепродажи, либо делавших ряд одинаковых покупок, чтобы обойти ограничения по продаже товаров в одни руки. Банки в таких случаях ссылаются на указание регулятора. ЦБ дал официальное разъяснение по этому поводу.

«Рекомендации Банка России вообще никак не направлены на дополнительный контроль за операциями граждан, связанные с приобретениями товаров общего пользования», – заявил директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

По его словам, для того, чтобы попасть в поле зрения кредитной организации, нужно совершать покупки в магазинах на суммы в миллионы рублей, причем ежедневно. «Я сам не могу позволить себе этого», – добавил эксперт.

Илья Ясинский добавил, что если карта оказалась заблокирована во время или после транзакции, это не значит, что блокировка стала ее следствием. Он порекомендовал обратиться в банк за разъяснением и, в случае решения не в пользу клиента, сообщать об этом в межведомственную комиссию, которая функционирует при Банке России.

Напомним, Центробанк 16 марта разослал кредитным организациям письмо с требованием обращать повышенное внимание на операции, связанные с «нестандартным поведением» клиента, аномалии в трансакционной активности, изменение характера потребительских расходов и расходов инвестиционного характера, которые «ассоциируются с текущей экономической ситуацией». Сюда входит в том числе «нехарактерный для частного потребителя рост объемов и однотипность операций, связанных с приобретением товаров, что может свидетельствовать о приобретении товаров для последующей перепродажи». Позднее Ассоциация российских банков назвала данное письмо указанием обращать особое внимание на «оптовые закупки» с целью спекуляции.