Новосибирские законодатели поддержали инициативы коллег из районов области

На очередном Совете по взаимодействию Заксобрания Новосибирской области с представительными органами муниципальных районов и городских округов региона обсудили два вопроса, которые напрямую касаются каждого жителя региона, – модернизация систем пожарной сигнализации в школах и детских садах области и повышение контроля безнадзорных животных.

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, предваряя обсуждение вопросов, стоящих в повестке заседания, отметил, что встречи региональных законодателей и депутатов из районов области позволяют понять, какие проблемы, волнующие людей в глубинке, остаются без внимания. Так, после обсуждения на Совете проблем с гемодиализом этот вопрос в области был решен. «Это как раз тот пример, когда снизу черпаем информацию о том, что необходимо людям, живущим далеко от областного центра, от районных поселков», – сказал Андрей Шимкив.

О ситуации с системами противопожарной сигнализации и оповещения с выводом сигнала на пульт пожарной охраны (АПС) в образовательных учреждениях Новосибирской области рассказала председатель Совета депутатов Купинского района Наталья Сорокина. По ее словам, в большинстве районов монтаж сигнализации в школах выполнялся с 2005 по 2011 год. Срок ее эксплуатации – 10 лет – либо закончился, либо подходит к концу. Замена пожарной сигнализации из-за недостатка средств идет медленно. За последние два года в Купинском районе замена АПС проведена в четырех детских образовательных учреждениях, а также в четырех учреждениях Чистоозерного и Кочковского районов. «К концу 2023 года планируется замена извещателей только в 96 образовательных организациях области, а их в районах не менее 600», – рассказала Наталья Сорокина и предложила разработать отдельную программу по оснащению и оборудованию образовательных учреждений системами АПС на ближайшие 5 лет.

По словам и.о. министра образования Новосибирской области Юрия Савостьянова, в 2022 году областной бюджет выделил 61 миллион рублей для учреждений, имеющих предписания на замену. Чтобы заменить АПС во всех школах и детских садах области требуется 1 млрд 200 млн рублей в ценах на момент мониторинга.

В результате обсуждения депутаты рекомендовали правительству Новосибирской области изучить возможность увеличения в 2022 году бюджетного финансирования модернизации автоматических пожарных сигнализаций и систем пожарного мониторинга в государственных и муниципальных образовательных организациях Новосибирской области, а также государственных организациях, подведомственных минобразования региона.

Обсуждая проблему бродячих животных, члены Советы отметили, что законодательство в этой сфере имеет серьезные пробелы – не урегулированы вопросы государственной регистрации и идентификации животных, нет ни методик по определению агрессивности животных, ни норм и правил содержания домашних животных в многоквартирных и частных домах и так далее. «Проблема огромная, – подчеркнул председатель Заксобрания Андрей Шимкив. – Мы подготовим предложения, что нужно изменить в областном законодательстве, и, если нужно, обратимся на уровень Федерации, в Государственную Думу».

«Вопрос стоит остро по всей стране, в Сибири он особенно актуален, – поддержал спикера регионального парламента председатель комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин. – Но пока мы совместно что-то решаем, зооактивисты начинают говорить о нарушении Конституции. Чтобы наши инициативы были услышаны, надо подумать, как сделать, чтобы население потребовало изменений федерального закона. Глас народа, я надеюсь, будет принят во внимание».

Совет рекомендовал органам местного самоуправления Новосибирской области привести муниципальные правовые акты в соответствие с требованиями федерального законодательства, а также усилить работу по организации выгульных площадок, оперативно реагировать на заявления жителей о появлении в общественных местах животных без сопровождения владельцев и принимать меры к организации их отлова.