В Новосибирске экс-инспектор ПДН пойдет под суд после смерти ребенка

В Новосибирской области правоохранители завершили расследование уголовного о халатности в отношении экс- инспектора по делам несовершеннолетних (ПДН). По версии следствия, в результате бездействия обвиняемого погиб ребенок.

В Новосибирской области осудят бывшего инспектора по делам несовершеннолетних одного из отделов полиции региона за смерть ребенка.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, малолетний мальчик скончался в марте 2021 года. Установлено, что в ходе распития спиртных напитков отчим несовершеннолетнего, в присутствии матери ребенка, нанес многочисленные удары пасынку по различным частям тела. Спустя некоторое время мать обнаружила на кухне тело сына.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, ребенок находился в обстановке, представляющей непосредственную угрозу и опасность для его жизни и здоровья, с июля 2019 года. Убийство мальчика произошло в результате бездействия бывшего инспектора по делам несовершеннолетних.

«В результате преступного бездействия старшего инспектора по делам несовершеннолетних одного из отделов полиции Новосибирской области, не принявшего действенных мер, направленных на защиту и восстановление нарушенных прав ребенка, мать и отчим мальчика применили к нему физическое насилие с особой жестокостью, а также совершили 19 марта 2021 года в квартире одного из домов по улице Октябрьская в дачном поселке Кудряшовский его убийство», — указано в сообщении.

Уголовное дело в отношении матери ребенка и ее сожителя возбуждено по п.п. «в, д, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью группой лиц), п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В феврале материалы дела были переданы в суд.

В отношении бывшего сотрудника полиции заведено дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть человека). В ближайшее время уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением поступит в суд для рассмотрения по существу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области отметили, что в результате служебной проверки по факту произошедшего трое сотрудников полиции были уволены из органов внутренних дел, еще четверых привлекли к дисциплинарной ответственности, в том числе двоих руководителей межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский».

Напомним, ранее правоохранители организовали проверку по факту гибели ребенка в Красноярском крае в результате возгорания. Мальчик получил 98% ожогов тела во время игры со спичками.