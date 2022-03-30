Российский актёр Марат Башаров исполнит партию царя в майских показах балета «Конёк-Горбунок» на сцене Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТа). Актёр известен своими яркими ролями в кино и театре, участием в шоу «Ледниковый период», а также чередой семейных скандалов.

Новосибирский академический театр оперы и балета привлёк к сотрудничеству новую медийную личность — известного российского актёра кино и театра Марата Башарова. Как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе театра, актер исполнит партию царя в премьерном балете «Конёк-Горбунок» на музыку Родиона Щедрина. Показы балета с участием звезды пройдут 12, 13 и 14 мая.

«Рады сообщить, что в премьерных спектаклях примет участие лауреат Государственной премии РФ Марат Башаров. Звезда российского театра и кино, популярный телеведущий впервые исполнит партию Царя в вечерних премьерных показах балета. Марат Алимжанович – универсальный артист и все, кто видел его работы в театре, кино и в других творческих проектах, отмечают его великолепный комедийный дар», — говорится в сообщении театра.

Дебют Марата Башарова в балете на Большой сцене НОВАТа состоится 12 мая в 19.00. Также постановки с его участием пройдут 13 мая в 19.00 и 14 мая в 18.00.

Актёр Марат Башаров широко известен своими ролями в таких фильмах, как «Ворошиловский стрелок», «Олигарх», «Господа офицеры: Спасти императора», «Назад в СССР», «Самоубийцы» и многих других. Кроме того, в 2018 году актер оказался в центре скандала о домашнем насилии, о чём написали многие СМИ.

Напомним, ранее партию в балете НОВАТа «Тщетная предосторожность» исполнил народный артист России Николай Цискаридзе.

Премьера балета «Конек-Горбунок» запланирована в Новосибирском театре оперы и балета 9 и 10 апреля. На постановку спектакля театр заключил контракт со своим бывшим художественным руководителем Владимиром Кехманом, для которого балет стал первой крупной режиссерской работой. В январе этого года НОВАТ заключил контракт на поставку товаров для спектакля-балета «Конек-Горбунок», информация об этом была размещена на сайте госзакупок. Стоимость работ составила свыше 23 млн рублей.