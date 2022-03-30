Экс-начальнику городского управления культуры в Кузбассе вынесли приговор за хищения при организации праздников

В Кузбассе вынесен приговор бывшему начальнику управления культуры города Ленинск-Кузнецкого, похитившему более трёх миллионов рублей с помощью подписания фиктивных договоров на организацию праздничных мероприятий.

55-летний чиновник приговорён к пяти годам лишения свободы условно, сообщает портал «МВД Медиа» 30 марта. Обвиняемому также назначен штраф на сумму 3,5 млн руб.

По данным полиции, экс-начальник городского управления культуры в сговоре с индивидуальным предпринимателем из Новосибирска похитил 1,1 млн руб., способствуя заключению фиктивных договоров на проведение праздничных мероприятий и предоставление профессионального оборудования. Фактически праздники проведены не были, однако сообщники получили и разделили между собой перечисленные по договорам деньги.

«По такой же схеме обвиняемый с другой новосибирской фирмой похитил ещё более 1,7 млн рублей. Кроме того, фигурант похитил около 170 тыс. рублей, выделенных на уборку городской площади и содержание сценического комплекса», — сообщили на портале полицейского ведомства.

Отмечается, что преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского отдела МВД. Часть ущерба бывший чиновник возместил в ходе судебного разбирательства, однако ему предстоит вернуть бюджету ещё 2,6 млн руб.

Во время судебного разбирательства был арестован автомобиль обвиняемого и находящиеся на его счетах личные средства на сумму более 2,5 млн руб.

Ранее сообщалось о том, что экс-глава «Горно-Алтайавтодора» предстанет перед судом за хищение дорожных средств.