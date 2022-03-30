Мэр Анатолий Локоть 29 марта вместе с начальником департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства муниципалитета Виталием Витухиным проверил наличие продуктов питания и товаров первой необходимости в нескольких торговых сетях. Напомним, что 22 марта с аналогичной целью магазины также посетил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. 29 марта торговые сети также посетил с инспекцией заместитель главы регионального минпромторга Максим Останин.

«Я специально выбрал конец рабочего дня, когда люди возвращаются с работы и по пути заходят в магазины. Охватили разные сети («Мария-Ра», «Лента», «Магнит» — «КС»). Практически везде прилавки наполнены, цены разные. В одном месте мы столкнулись с тем, что дешёвый сахар закончился. Взяли на заметку, будем разговаривать с руководством, почему перебои. Но я подчёркиваю: дефицита сахара ни в городе, ни в области нет. По гречке есть отклонения по цене, так как разные поставщики. Общее впечатление: ажиотажный спрос мы прошли, ситуация стабилизировалась и товары присутствуют на прилавке, – отметил 29 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Мы мониторим цены и наличие продукции ежедневно. Если кто-то пытается во время этого неустойчивого периода воспользоваться возможностью и задрать цену, то механизмы реагирования на этот счёт у нас есть».

Власти Новосибирска и Новосибирской области проверили наличие продуктов питания и товаров перв... 1 of 23

Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин в ходе рейда отметил, что ежедневно управление потребительского рынка подаёт информацию в минпромторг Новосибирской области, после его анализа данные подаются в УФАС. «Есть уголовные дела по спекуляции», – рассказал Виталий Витухин. Он добавил, что часть импортных товаров уже замещается товарами российского производства.

Основные итоги рейда мэрии: продукты питания, пользующиеся особым спросом у горожан, в наличие есть, цены – в одном диапазоне.

Напомним, что 22 марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников внепланово посетил магазины розничных сетей «Сотый», «Фасоль» и «Магнит». Глава региона лично проверил соответствие цен на продукты результатам мониторинга стоимости на основные группы товаров регионального минпромторга и наличие на полках социально значимых позиций. В двух магазинах сахар был раскуплен, в третьем запасы оказались в достаточном количестве.

29 марта проверку наличия бумаги и цен на нее в новосибирских торговых сетях провел заместитель главы регионального минпромторга Максим Останин.