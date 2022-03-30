Легендарный трамвай №13 превратят в кафе и установят в сквере за Новосибирским оперным театром

Уже в этом году будет завершена реконструкция сквера за Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета, рассказали городские власти в среду. Главной достопримечательностью обновлённой территории станет снятый с маршрута трамвай №13, в котором разместят мини-кафе.

О грядущем окончании работ по реконструкции новосибирского «театрального сквера» сообщила заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска Мария Смирнова на пресс-конференции 30 марта.

«Мы уже два года занимаемся этим сквером, и в этом году мы планируем завершить его комплексное благоустройство, в первую очередь, это связано с работами по комплексному озеленению», — сообщила Мария Смирнова в пресс-центре ТАСС в среду.

Как рассказала замначальника ведомства, в сквере планируется установить снятый с линии трамвай №13, которому посвящены многочисленные интернет-мемы. В нём будет обустроено мини-кафе.

Концепция реконструкции сквера за Новосибирским оперным театром разработана архитектурной мастерской «Адаптик-А», ранее создавшая проект благоустройства набережной Оби. Согласно проекту, в сквере будет обновлено трамвайное кольцо и обустроены пешеходные переходы через трамвайные пути, а также обустроена скейт-площадка. Планируется также установить новые лавочки, урны и системы освещения, обновить тропинки и зелёные насаждения. Территория будет поделена на несколько зон – это площадка ожидания туристического трамвая, зона с кафе и туалетом, а также рекреационная, событийная, спортивно-развлекательная и досуговая зоны. Кроме того, планируется организовать ночной экскурсионный маршрут трамвая №13.

Напомним, накануне начались общественные обсуждения дизайн-проекта нового сквера за ТРЦ «Ройял парк» в Новосибирске.