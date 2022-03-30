Стала известна стоимость моста, соединяющего парк «Арена» с «Бугринской рощей» в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска планируется построить мост, который соединит парк «Арена» вблизи нового ЛДС и парк «Бугринская роща». Предварительная стоимость объекта составляет 60-80 млн рублей.

На левом берегу Новосибирска построят новый мост через реку Тула для того, чтобы соединить парк «Бугринская роща» и строящийся парк у Многофункциональной ледовой арены. Новая зона станет масштабным спортивным и культурно-досуговым кластером города.

Как сообщила в пресс-центре ТАСС заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, в настоящий момент проектно-сметная документация объединенной территории не разработана — подготовка к созданию зоны будет разделена на несколько этапов, одним из которых станет завершение возведения парка «Арена» у нового ЛДС.

Вице-мэр уточнила, что городские власти подготовили концепцию развития территории. Для реализации проекта возможно привлечение инвестиционных средств.

«Самое сложное — это разработка, в том числе, проектно-сметной документации моста, потому что территории разъединяет река Тула. <…> Маленький мостик существует гораздо выше по реке, а нам надо будет сделать серьезный мост, по которому смогли бы спокойно ехать и лыжники, и мамы с колясками», — отметила Анна Терешкова.

По словам вице-мэра, разработка проектно-сметной документации начнется после утверждения концепции территории жителями Новосибирска и создания дизайн-проекта. Предварительная стоимость строительства моста составит 60-80 млн рублей.

«По предварительным подсчетам, строительство моста — порядка 60-80 млн рублей. <…> Мы понимаем, что вся объединенная территория — порядка 140 га, из них активной парковой зоны, где надо будет заниматься инфраструктурными объектами, то есть и велодорожками, подсветкой и подобным — порядка 44 га. Поэтому из таких данных мы будет делать в дальнейшем расчеты», — сказала Анна Терешкова.

Напомним, парк «Арена» планируется открыть в Новосибирске в текущем году. Кроме него, в 2022 году новосибирцы смогут посетить парк «Заельцовский», где проведена масштабная реконструкция.