Институты СО РАН, НГМУ и НГУ объединятся в единый научно-учебный центр по изучению медицины

В рамках проекта развития новосибирского научного центра «Академгородок 2.0» в Новосибирске создаётся единый учебный и научно-исследовательский центр по медицине, объединяющий профильные институты СО РАН, НГМУ и НГУ. Первую очередь объекта планируется сдать до конца 2023 года.

Единый учебный и научно-исследовательский центр по медицине будет создан на базе Новосибирского государственного университета (НГУ) и включит в себя учебный корпус с исследовательскими лабораториями и многопрофильную клинику для проведения клинических и экспериментальных исследований, сообщает ТАСС со ссылкой на член-корреспондента РАН, директора Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ Андрея Покровского 30 марта.

Помимо НГУ, в структуру центра войдут Новосибирский государственный медицинский университет (НГМУ) и институты СО РАН медицинского профиля. Объём инвестиций в проект составит 26,5 млрд руб.

Первая очередь центра – учебный корпус с исследовательскими лабораториями в области медицины — планируется сдать до конца 2023 года. Его проект уже готов. Стоимость строительства объекта составит 1,7 млрд руб. Новый корпус позволит вдвое увеличить количество студентов медицинского профиля, а также запустить новые образовательные программы по двум направлениям – «фармация» и «медицинская кибернетика».

В рамках реализации проекта научно-образовательного комплекса также запланировано строительство университетской многопрофильной клиники на 300 койко-мест, где будут проводиться клинические и экспериментальные исследования. Учреждение также включит в себя конференц-зал и общежитие для ординаторов, студентов и родственников пациентов. Проект потребует инвестиций в размере 9 млрд руб., он уже получил поддержку правительства Новосибирской области.

По словам Андрея Покровского, исходные данные для реализации проекта уже направлены в минэкономразвития региона. Сейчас ведутся поиски якорного инвестора, им может выступить госкорпорация Росатом, с которой проходят переговоры о строительстве центра терапии онкологических заболеваний с использованием радиофармпрепаратов.

Напомним, что на строительство объектов второй очереди кампуса НГУ в рамках реализации проекта «Академгородок 2.0» — корпуса поточных аудиторий, учебно-научного центра Инстиута медицины и психологии им. В. Зальмана НГУ и научно-исследовательского центра — из федерального бюджета было выделено почти 6 млрд руб. Завершить эти работы планируется в 2024 году.