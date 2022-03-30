За месяц после начала «специальной военной операции» экономика пережила шок и начала уже адаптироваться к текущим условиям. Даже ЦБ дал волю инвесторам и открыл торги, в том числе и корпоративными облигациями. Это безусловно стало хорошим знаком для рынка и для экономики, это если говорить в общем. Как по нашим наблюдениям обстоит ситуация со средним бизнесом в разрезе конкретных отраслей – в авторской колонке.

В России в отношении среднего бизнеса всегда существовали и продолжают существовать два измерения.

Первое измерение – «бумажное»: в тезисах правительства, Госдумы, отчетах Росстата, действиях регулятора.

Второе измерение – вполне себе реальность, то, с чем сталкиваются предприниматели на практике каждый день.

Хорошо, когда эти измерения пересекаются: тогда рождаются очень полезные точечные меры поддержки, субсидии, упрощенный порядок для каких-либо регистрационных действий, или, к примеру, мораторий на проверки бизнеса. Я не хочу уходить в политику и критиковать действия властей, тем более что объективно много чего в вопросах поддержки малого и среднего бизнеса делается, и многое обещано в ближайшем будущем.

Но всегда, как мне кажется, интересней и надежней получать информацию что называется «с полей», а не в виде статистики, сухих чисел. Так вот о второй реальности – что происходит, чем обеспокоены на текущий момент предприниматели, мы узнаем благодаря постоянному контакту с большим количеством компаний из различных отраслей из числа наших партнеров. И этой информацией охотно делюсь. Подробности по итогам бесед мы опубликовали у себя на ресурсах, а сейчас попробую обобщить.

Сельское хозяйство

На этом рынке сейчас наблюдается очень интересная ситуация – на фоне событий среди стран-производителей злаковых. Пшеница растет в цене, и, компании, которые имеют квоты на экспорт своей продукции сейчас с одной стороны в плюсе, а с другой стороны, на фоне разрыва логистических цепочек в Европу есть определённые трудности. Например, компания «Новосибирскхлебопродукт» с точки зрения своих продаж изначально была ориентирована на восток. В текущей ситуации, когда Европа фактически закрыта для экспорта, компания имеет налаженные цепочки поставок и устойчивую финансовую модель по оплате и очевидно выигрывает от текущих высоких цен.

Импортеры

Время настало непростое, требующее значительных усилий (как в зазеркалье – чтобы просто оставаться на месте, надо все время бежать). Рушатся логистические цепочки, усложняются процессы (от банального ценообразования до не менее банального ранее простого платежа зарубежным поставщикам). Но вместе с тем это еще и время возможностей для тех, кто все-таки останется на месте, сумеет перестроиться, обеспечить бесперебойные поставки. Здесь примером может служить поставщик пищевых ингредиентов, новосибирский «Селл-сервис». В компании переориентируют свою логистику на восточные порты. Когда некоторые участники рынка отказались доставлять грузы в Россию, им на смену очень быстро пришли их конкуренты. Плюс ко всему в настоящий момент рынок пищевых ингредиентов перераспределяется, и у коллег есть хороший шанс увеличить свою долю. На это, собственно, они сейчас и направили средства от недавно полученного облигационного займа.

Общественное питание

Встречал на просторах интернета мнение о том, что многие рестораны с марта работают «вслепую» — не понимая своей рентабельности и не имея возможности каждый день пересчитывать себестоимость и конечную цену блюд, исходя из цены продуктов. Наверняка, это справедливо к каким-то областям – достаточно посмотреть насколько взлетели в цене популярные роллы. Но если посмотреть, например, на кофейни-кондитерские Kuzina, то ситуация не столь драматична. Компания уже имеет опыт работы в кризисный период. Сейчас в компании перераспределяют свою продуктовую матрицу и ищут альтернативных поставщиков. Такая возможность будет уже в апреле на ярмарке в Гуанчжоу.

Переработка металла

«Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) сообщил, что на него санкции не оказали примерно никакого влияния, и предприятие все время в спокойном ритме продолжало выполнять заказы. Тем более, что НЗРМ работает по долгосрочным контрактам с поставщиками, и никакая волатильность их не коснулась. К моменту, когда они выберут объемы по текущим контрактам, цены на металл вероятно будут уже более чем стабильны и не думаю, что они как-то существенно изменятся. Учитывая то, что сейчас производители работают в тесном контакте с государством, можно прогнозировать не только стабилизацию, но и рост этого направления.

Производство упаковки

На фоне ухода крупных западных производителей, а также из-за приостановки поставок финского картона, на рынке производства картонной упаковки происходит глобальное перераспределение – рост продаж и загрузки производства у оставшихся игроков. Только ленивый на днях не написал о скором дефиците упаковки для молока. В то же время компания «Ламбумиз» как раз эту упаковку (gable top) и производит. Сейчас у нее производство полностью загружено заказами до лета. Так что эта ситуация привела компанию не к кризису, а наоборот, открыла окно или даже дверь возможностей.

Вторичное обращение золота

Огромные рынки – это и ломбарды, и скупка, и аффинаж золота с последующей продажей гранул и слитков. Тут на рынке произошло много всего интересного и по словам группы «Первый ювелирный» (сеть ломбардов, трейдинг, скупка) еще не все события отыграны рынком. Так или иначе, эффект от роста цен на золото скорее положительный, однако есть и ограничения, которые могут повлиять на рынки.

Каков итог?

Предпринимателей всех отраслей на сегодня объединяют трудности с кредитованием, которые обусловлены ростом ставок вслед за ключевой. И если для производственных и сельскохозяйственных предприятий традиционного существовало немало программ поддержки, то в отношении компании из сферы торговли или услуг подобные меры только должны появиться. Когда и насколько они будут доступны – пока неизвестно.

Ну и все-таки добавлю ложку статистики, хоть и неофициальной: по разным подсчетам, от 25% до 50% российских компаний в марте столкнулись с падением выручки. И в отдельных сферах эта картина наверняка еще трагичней. Но получаемая от наших партнеров информация позволяет лично мне смотреть в будущее с некоторым сдержанным оптимизмом: кризис хоть и наступает, но мы еще поборемся.