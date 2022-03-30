Федеральная сеть «Практик» открылась на месте новосибирского коворкинга Антона Горестова

Как стало известно «Континенту Сибирь», в Новосибирске на Красном проспекте закрылся основанный предпринимателем Антоном Горестовым коворкинг COWO. На его площадку зашла питерская сеть «Практик», которая ранее приобрела коворкинг «ПРОСТОР» на Депутатской.

Напомним, что COWO – это проект учредителя сети кофеен PRIMETIME COFFEE Антона Горестова и основателя TrendBar Григория Крашенинникова. Коворкинг был открыт весной 2020 года на площадке, которую ранее занимал Trend Bar, а до него – спортбар «Чемпивон».

Заведение занимало второй этаж (над аркой) — на первом был запущен стритфуд Hit&Meat. В COWO было несколько отдельных офисов (один на 9 человек, два — на 6), несколько переговорных комнат (одна на 15 человек, две – на 4 человека), два небольших бокса для телефонных переговоров, небольшая кухня. В планах Антона Горестова был запуск сети коворингов под брендом COWO. Вместе с тем, в 2021 году Антон Горестов подал иск о самобанкротстве, и суд ввел в отношении бизнесмена соответствующую процедуру.

Коворкинг (co-working, в переводе с английского языка означает «совместно работающие») – это оборудованное всем необходимым для работы пространство, сдаваемое в аренду любому желающему на необходимый срок – день, неделю, месяц, несколько месяцев.

Информация о том, что на площадке COWO может открыться коворкинг федеральной сети «Практик», появилась еще в сентябре 2021 года. Однако сами стороны на тот момент не комментировали «Континенту Сибирь» информацию, так как находились в процессе переговоров. В конце марта 2022 года сеть «Практик» разместила у себя в соцсетях информацию о запуске коворкинга на Красном проспекте.

«На двух этажах расположились 89 рабочих мест, переговорная, 2 skype-комнаты, кухня и зона отдыха. А изюминкой этого коворкинга стали панорамные окна с видом на город», – говорится в сообщении компании. Примечательно, что коворкинг открылся не под брендом «Практик», а под вывеской OFIX. «Это новый формат коворкингов сети «Практик». За счет унифицированных технологических и архитектурных решений OFIX занимает нишу в демократичном ценовом сегменте при сохранении уровня сервиса «Практик»», – говорится в сообщении компании.

Примечательно также, что мест в новом коворкинге на текущий момент нет, в компании предлагают потенциальным резидентам «записаться в лист ожидания». Это может объясняться тем, что коворкинг вероятно займет корпоративный клиент.

Напомним, что основанная в Санкт-Петербурге сеть «Практик» вышла в Новосибирск в начале 2021 года. Компания заняла площади самого крупного в Новосибирске коворкинга «ПРОСТОР» на Депутатской, который ранее был выставлен на продажу. На сегодня «Практик» является самым большим коворкингом в Новосибирске — его общая площадь составляет 1349,1 кв.м. На момент выхода в Новосибирск руководство компании отмечало, что «Практик» не приобретает недвижимость своих объектов, а берет их в аренду с выкупом оборудования и мебели в местах общего пользования. Таким образом, в случае с площадкой на Красном проспекте вероятно речь идет о такой же схеме.