Федеральная сеть «Практик» открылась на месте новосибирского коворкинга Антона Горестова

Дмитрий Катаев
 
Миниатюра для: Федеральная сеть «Практик» открылась на месте новосибирского коворкинга Антона Горестова
Фото: официальный аккаунт сети "Практик" в соцсетях

Как стало известно «Континенту Сибирь», в Новосибирске на Красном проспекте закрылся основанный предпринимателем Антоном Горестовым коворкинг COWO. На его площадку зашла питерская сеть «Практик», которая ранее приобрела коворкинг «ПРОСТОР» на Депутатской.

Напомним, что COWO это проект учредителя сети кофеен PRIMETIME COFFEE Антона Горестова и основателя TrendBar Григория Крашенинникова. Коворкинг был открыт весной 2020 года на площадке, которую ранее занимал Trend Bar, а до него – спортбар «Чемпивон».

Заведение занимало второй этаж (над аркой) — на первом был запущен стритфуд Hit&Meat. В COWO было несколько отдельных офисов (один на 9 человек, два — на 6), несколько переговорных комнат (одна на 15 человек, две – на 4 человека), два небольших бокса для телефонных переговоров, небольшая кухня. В планах Антона Горестова был запуск сети коворингов под брендом COWO. Вместе с тем, в 2021 году Антон Горестов подал иск о самобанкротстве, и суд ввел в отношении бизнесмена соответствующую процедуру.

Коворкинг (co-working, в переводе с английского языка означает «совместно работающие») – это оборудованное всем необходимым для работы пространство, сдаваемое в аренду любому желающему на необходимый срок – день, неделю, месяц, несколько месяцев.

Информация о том, что на площадке COWO может открыться коворкинг федеральной сети «Практик», появилась еще в сентябре 2021 года. Однако сами стороны на тот момент не комментировали «Континенту Сибирь» информацию, так как находились в процессе переговоров. В конце марта 2022 года сеть «Практик» разместила у себя в соцсетях информацию о запуске коворкинга на Красном проспекте.

«На двух этажах расположились 89 рабочих мест, переговорная, 2 skype-комнаты, кухня и зона отдыха. А изюминкой этого коворкинга стали панорамные окна с видом на город», – говорится в сообщении компании. Примечательно, что коворкинг открылся не под брендом «Практик», а под вывеской OFIX. «Это новый формат коворкингов сети «Практик». За счет унифицированных технологических и архитектурных решений OFIX занимает нишу в демократичном ценовом сегменте при сохранении уровня сервиса «Практик»», – говорится в сообщении компании.

Примечательно также, что мест в новом коворкинге на текущий момент нет, в компании предлагают потенциальным резидентам «записаться в лист ожидания». Это может объясняться тем, что коворкинг вероятно займет корпоративный клиент.

Напомним, что основанная в Санкт-Петербурге сеть «Практик» вышла в Новосибирск в начале 2021 года. Компания заняла площади самого крупного в Новосибирске коворкинга «ПРОСТОР» на Депутатской, который ранее был выставлен на продажу. На сегодня «Практик» является самым большим коворкингом в Новосибирске — его общая площадь составляет 1349,1 кв.м. На момент выхода в Новосибирск руководство компании отмечало, что «Практик» не приобретает недвижимость своих объектов, а берет их в аренду с выкупом оборудования и мебели в местах общего пользования. Таким образом, в случае с площадкой на Красном проспекте вероятно речь идет о такой же схеме.

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