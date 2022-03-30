Шквалистый ветер и магнитные бури: Сибирь охватят неблагоприятные метеоусловия

Ухудшение погодных условий ожидается в Сибири в последние дни марта. По данным синоптиков, в Новосибирской области ветер усилится до 22 метров в секунду, а на Алтае – до 32.

Об усилении ветра и обильных осадках на территории Сибири 30 марта предупредили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По данным ведомства, сибиряков ожидают резкое усиление ветра, дождь, мокрый снег и местами – сильные метели, на дорогах гололедица. В Новосибирской области порывы ветра будут доходить до 22 метров в секунду.

Наименее благоприятная метеорологическая ситуация прогнозируется в Алтайском крае и Республике Алтай, где ветер усилится до 25-27 метров в секунду, а в высокогорьях – до 32 метров в секунду.

«Осадки в виде дождя и мокрого снега, сильные метели, снежные заносы ухудшают видимость на дорогах и повышают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Автомобилистам, планирующим поездки в данные регионы, по возможности следует воздержаться от них до улучшения погоды», — предупредили в МЧС.

Спасатели также рекомендуют в среду воздержаться от загородных поездок на автомобиле и обходить раскачивающиеся деревья и плохо закреплённые рекламные конструкции, а также закрывать форточки при сильных порывах ветра.

Кроме того, в Новосибирске 31 марта и 1 апреля прогнозируются магнитные бури. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН), в последний день марта пик этого явления придётся на период с 9 до 15 часов. В первый день апреля буря разыграется с 9 утра до полудня.

Ранее сообщалось о том, что в конце марта-начале апреля в Новосибирской области установится плюсовая температура.