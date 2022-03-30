Дизайн-проект нового парка начали обсуждать в Новосибирске

Мэрия Новосибирска объявила о начале общественных обсуждений дизайн-проекта сквера, который планируется создать за ТРЦ «Ройял Парк» в Заельцовском районе. Здесь предполагается обустроить зону для семейного отдыха с шезлонгами и велодорожками.

Общественные обсуждения дизайн-проекта нового сквера стартовали 29 марта на муниципальном портале «Зелёный Новосибирск» и продлятся до 13 апреля.

Как сообщается на сайте, за торгово-развлекательным центром планируется создать внутриквартальный сквер «для тихого отдыха и отдыха с детьми». Для этих целей будет использован заброшенный участок около 1,6 га вдоль магистрали по улице Галущака между улицами Дуси Ковальчук и Дачная, а также Красным проспектом.

«Данная территория является пойменной зоной реки Ельцовка-1, на текущий момент река заведена в подземный коллектор, пойменная территория осваивается, формируется новый рельеф, русло реки отсыпается до отметок существующих улиц Галущака и Дачной», — уточняет муниципальный портал.

Согласно дизайн-проекту, в новом парке будут обустроены дорожки и велодорожки, установлены скамейки, урны и системы освещения. В сквере также планируется создать детские и спортивные площадки, зону для выгула собак и «зоны для тихого отдыха с шезлонгами», а также высадить деревья и кустарники.

По данным портала, дизайн-проект разработан в рамках сотрудничества департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска и ООО «СЗ «Сити Строй» проектной организацией ООО «Студия «НеоПлан».

«В декабре 2021 года был заключён договор благотворительного пожертвования на разработку дизайн-проекта и проектно-сметной документации», — говорится в сообщении.

Согласно данным в открытых источниках, ООО «Специализированный заказчик «СитиСтрой» было зарегистрировано в Новосибирске в сентябре 2020 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Учредитель – Андрей Дробинский. Организация специализируется на деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

ООО «Студия НеоПлан» зарегистрировано в Новосибирске в декабре 2017 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Учредителем является Наталья Палей. Компания специализируется, в частности, на деятельности в области архитектуры, связанной с созданием архитектурных объектов, территориальном планировании, деятельности в области ландшафтной архитектуры, а также инженерных изысканиях.

Напомним, в ноябре 2021 года сообщалось о планах создать апарт-отель на территории возле ТРЦ «Ройял Парк».