28 марта Новосибирский симфонический оркестр сыграл Чайковского на ведущей академической сцене России в Московской филармонии. Концерт собрал аншлаг и стал одним из самых заметных культурных событий с момента снятия ковидных ограничений в Москве. Музыканты рассказали «Континенту Сибирь», как их встретила столица.

Симфонический оркестр Новосибирской филармонии побывал на гастролях в Москве, где 28 марта выступил в рамках абонемента Московской филармонии «Оркестры России. Шедевры русской музыки».

Стоит отметить, что коллективы Новосибирской филармонии регулярно выезжают на гастроли в столицу и достаточно хорошо здесь известны. На этот раз музыкантам особенно благоволила публика – на их концерте был полный аншлаг.

«Концертный зал им. Чайковского на 1,5 тысячи мест был заполнен до отказа. По словам представителей Московской филармонии, это один из первых аншлаговых концертов после снятия ковидных ограничений, — рассказал «Континенту Сибирь» генеральный директор Новосибирской филармонии Александр Бочарников. — В первую очередь, меня берет огромная гордость за наших музыкантов, за наш оркестр, что мы выступаем на прославленной сцене, в зал приходят ведущие российские музыканты – послушать наш коллектив и выразить слова поддержки и благодарности нашему оркестру и филармонии».

А вот с погодой новосибирским музыкантам повезло намного меньше. В Москве их встретил шквалистый ветер со снегом. Из-за этого самолет, на котором летел оркестр, смог приземлиться в столичном аэропорту только с третьей попытки. После перелета музыкантов ждал недолгий отдых и репетиция. Сразу после концерта 28 марта – вылет обратно в Новосибирск.

По словам представителей коллектива, из-за непогоды, а также ограниченности во времени, музыкантам почти не удалось побывать в Москве, помимо концертного зала. Только некоторые из них смогли улучить момент и посетить Третьяковскую галерею.

Корреспонденту «Континента Сибирь» стало известно об интересном совпадении во время гастрольной поездки. Выяснилось, что симфонический оркестр летел в Москву одним рейсом с дирижёром Юрием Медяником и его Emotion Orchestra, которые возвращались домой после выступления на IX Транссибирском арт-фестивале в Новосибирске. Пожалуй, это совпадение сделало рейс «самым музыкальным» для авиакомпании за долгое время.

Важно отметить, что вместе с симфоническим оркестром Новосибирской филармонии на сцене Московской филармонии выступила ведущая российская пианистка Екатерина Мечетина. Она известна своими победами на многочисленных международных конкурсах и фестивалях. С 2011 года Екатерина Мечетина входит в Совет при президенте РФ по культуре и искусству, с 2013-го – руководит фестивалем искусств в Сургуте. Выступает с такими коллективами, как «Виртуозы Москвы», Российский национальный оркестр.

Дирижировал новосибирским оркестром 28 марта главный дирижер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Феликс Коробов, которого связывают давние творческие отношения с Новосибирской филармонией.

«Я очень давно знаю ваш оркестр, это один из лучших на территории бывшего Советского Союза. Еще когда я работал концертмейстером в государственном оркестре им. Светланова, многие годы дружбы связывали нас с Арнольдом Кацем. Мы сыграли много концертов, поэтому это очень родной и близкий по духу коллектив, и я с радостью согласился (дирижировать), зная, что всё будет хорошо, — отметил Феликс Коробов. — К сожалению, сейчас оркестры очень мало гастролируют… Для любого коллектива оказаться на этой сцене, мне кажется, это большое событие – просто приехать в Москву, показать свой уровень, показать, что на самом деле культура не заканчивается Садовым кольцом. Это очень важно!».

Уже известно, что в мае 2022 года симфонический оркестр Новосибирской филармонии вновь приедет на гастроли в столицу – правда, уже неполным составом. Музыканты выступят в Большом зале Московской консерватории вместе с оперной певицей и солисткой Новосибирского академического театра оперы и балета Василисой Бержанской. А 19 и 20 мая в Концертном зале им. Чайковского и в зале «Зарядье» состоится концерт камерного оркестра Новосибирской филармонии в рамках Фестиваля камерных оркестров мира.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что симфонический оркестр Новосибирской филармонии планирует выступление в Москве, которое должно стать первой большой гастрольной поездкой коллектива в 2022 году.