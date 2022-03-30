«Культура не заканчивается Садовым кольцом»: оркестр Новосибирской филармонии выступил в Москве

Марина Цурмаст
 
Симфонический оркестр
Новосибирский симфонический оркестр на московской сцене. Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской филармонии.

28 марта Новосибирский симфонический оркестр сыграл Чайковского на ведущей академической сцене России в Московской филармонии. Концерт собрал аншлаг и стал одним из самых заметных культурных событий с момента снятия ковидных ограничений в Москве. Музыканты рассказали «Континенту Сибирь», как их встретила столица.

Симфонический оркестр Новосибирской филармонии побывал на гастролях в Москве, где 28 марта выступил в рамках абонемента Московской филармонии «Оркестры России. Шедевры русской музыки».

Стоит отметить, что коллективы Новосибирской филармонии регулярно выезжают на гастроли в столицу и достаточно хорошо здесь известны. На этот раз музыкантам особенно благоволила публика – на их концерте был полный аншлаг.

Симфонический оркестр
Во время репетиции. Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской филармонии.

«Концертный зал им. Чайковского на 1,5 тысячи мест был заполнен до отказа. По словам представителей Московской филармонии, это один из первых аншлаговых концертов после снятия ковидных ограничений, — рассказал «Континенту Сибирь» генеральный директор Новосибирской филармонии Александр Бочарников. — В первую очередь, меня берет огромная гордость за наших музыкантов, за наш оркестр, что мы выступаем на прославленной сцене, в зал приходят ведущие российские музыканты – послушать наш коллектив и выразить слова поддержки и благодарности нашему оркестру и филармонии».

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А вот с погодой новосибирским музыкантам повезло намного меньше. В Москве их встретил шквалистый ветер со снегом. Из-за этого самолет, на котором летел оркестр, смог приземлиться в столичном аэропорту только с третьей попытки. После перелета музыкантов ждал недолгий отдых и репетиция. Сразу после концерта 28 марта – вылет обратно в Новосибирск.

По словам представителей коллектива, из-за непогоды, а также ограниченности во времени, музыкантам почти не удалось побывать в Москве, помимо концертного зала. Только некоторые из них смогли улучить момент и посетить Третьяковскую галерею.

Корреспонденту «Континента Сибирь» стало известно об интересном совпадении во время гастрольной поездки. Выяснилось, что симфонический оркестр летел в Москву одним рейсом с дирижёром Юрием Медяником и его Emotion Orchestra, которые возвращались домой после выступления на IX Транссибирском арт-фестивале в Новосибирске. Пожалуй, это совпадение сделало рейс «самым музыкальным» для авиакомпании за долгое время.

Симфонический оркестр
Во время репетиции. Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской филармонии.

Важно отметить, что вместе с симфоническим оркестром Новосибирской филармонии на сцене Московской филармонии выступила ведущая российская пианистка Екатерина Мечетина. Она известна своими победами на многочисленных международных конкурсах и фестивалях. С 2011 года Екатерина Мечетина входит в Совет при президенте РФ по культуре и искусству, с 2013-го – руководит фестивалем искусств в Сургуте. Выступает с такими коллективами, как «Виртуозы Москвы», Российский национальный оркестр.

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Дирижировал новосибирским оркестром 28 марта главный дирижер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Феликс Коробов, которого связывают давние творческие отношения с Новосибирской филармонией.

«Я очень давно знаю ваш оркестр, это один из лучших на территории бывшего Советского Союза. Еще когда я работал концертмейстером в государственном оркестре им. Светланова, многие годы дружбы связывали нас с Арнольдом Кацем. Мы сыграли много концертов, поэтому это очень родной и близкий по духу коллектив, и я с радостью согласился (дирижировать), зная, что всё будет хорошо, — отметил Феликс Коробов. — К сожалению, сейчас оркестры очень мало гастролируют… Для любого коллектива оказаться на этой сцене, мне кажется, это большое событие – просто приехать в Москву, показать свой уровень, показать, что на самом деле культура не заканчивается Садовым кольцом. Это очень важно!».

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Уже известно, что в мае 2022 года симфонический оркестр Новосибирской филармонии вновь приедет на гастроли в столицу – правда, уже неполным составом. Музыканты выступят в Большом зале Московской консерватории вместе с оперной певицей и солисткой Новосибирского академического театра оперы и балета Василисой Бержанской. А 19 и 20 мая в Концертном зале им. Чайковского и в зале «Зарядье» состоится концерт камерного оркестра Новосибирской филармонии в рамках Фестиваля камерных оркестров мира.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что симфонический оркестр Новосибирской филармонии планирует выступление в Москве, которое должно стать первой большой гастрольной поездкой коллектива в 2022 году.

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