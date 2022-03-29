Недавно отрывшийся в Новосибирске магазин спорттоваров прекращает работу из-за санкций

О приостановке работы в России объявила французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon. В Новосибирске первый гипермаркет компании открылся в ноябре прошлого года.

О приостановке деятельности компании на территории РФ говорится в её официальном заявлении. Как следует из сообщения, причиной решения стали международные санкции.

В компании отметили, что поддержат сотрудников российских магазинов, которых насчитывается две с половиной тысячи. На российском рынке Decathlon с 2006 года. За это время компания успела открыть на территории РФ 60 магазинов.

В Новосибирске первый и единственный на данный момент магазин французской сети открылся в конце ноября 2021 года. Он разместился на улице Фабричной недалеко от строительного магазина Leroy Merlin. Изначально открытие магазина планировалось на июнь 2021 года, однако представители сети это событие перенесли, объяснив такое решение необходимостью соблюсти высокие стандарты компании.

Напомним, что новосибирский гипермаркет спорттоваров Decathlon построен компанией «Спорт-Инвест». Учредители этой компании, по данным Ruspofile, — основатели универмага LUKSE Тимур Саттаров и его жена Ольга Гребенюк, которые также являются основателями брендов Marmalato и Sugarelle, компании-застройщика ЖК «Монблан», а также фитнес-клуба «World Class Новосибирск».

Стоит отметить, что компания Decathlon входит в семейную группу Mulliez, также владеющую сетью магазинов «Ашан» и производителем стройматериалов Leroy Merlin – обе компании заявляли о продолжении работы в России. Однако не исключено, что вслед за спортивным гипермаркетом решение о временном уходе с российского рынка примут и другие магазины группы.