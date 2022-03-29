Уголовное дело в отношении подрядчиков работ на Чуйском тракте рассмотрят в Алтайском крае

В суд поступило уголовное дело о крупном хищении при выполнении работ на Чуйском тракте в Республике Алтай. По версии следствия, при установке освещения на трассе было украдено более 95 миллионов рублей.

Центральный районный суд Барнаула рассмотрит уголовное дело в отношении двух руководителей коммерческих организаций, занимавшихся установкой освещения на Чуйском тракте в Республике Алтай в 2017-2018 годах по федеральной программе. Подрядчики обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество.

Как сообщает генпрокуратура РФ, работы подразумевали изготовление фундаментов под опоры освещения и их установку. Однако, как выяснило следствие, установленное оборудование не соответствовало проектно-сметной документации, а фундаменты были изготовлены из металлических труб, бывших в употреблении. При этом заказчику были предоставлены документы с недостоверными сведениями о качестве опор и фундамента. Ущерб от этих действий превысил 95 млн руб.

Напомним, в конце 2021 года сообщалось о планах направить федеральные средства на ремонт Чуйского тракта. Работы предполагается провести на четырёх участках.