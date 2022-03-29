Около 2 млрд рублей направят региону Сибири авансом на закупку медикаментов

Василий Попов
 
Томская область получила 2 млрд рублей на опережающие закупки лекарств
Фото Михаила Перикова

Правительство России направило Томской области 1,8 млрд рублей на опережающие закупки лекарств.  

Правительство России направило аванс на закупку медикаментов Томской области, сообщает пресс-центр администрации региона. Соответствующие поправки были внесены в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2022 год.

«Сегодня в регион уже пришло федеральное финансирование на опережающие закупки медикаментов — 1,8 млрд рублей. Средства поступили по линии фонда обязательного медицинского страхования и позволят томским поликлиникам и больницам провести ряд закупок расходных материалов и медикаментов, сформировав годовой резерв», — цитирует пресс-центр администрации Томской области заместителя губернатора по социальной политике Алену Левко.

Отметим, 25 марта власти Томской области сообщили о принятии мер по стабилизации спроса на лекарства. Так, в частности, одной из мер стало ограничение на продажу лекарств в одни руки.

«Одна из мер — отпуск препарата в одни руки строго в количестве, рекомендованном врачом. То есть если это хронический больной и лекарство требуется в большом количестве — например, на полгода вперед, врач сделает об этом пометку в рецепте, а провизор выдаст препарат согласно этой пометке. Нехронические больные не смогут осуществлять крупные закупки в аптеках», — сообщили в телеграм-канале администрации Томской области.

Напомним, дефицит лекарственных препаратов ранее был зафиксирован в Новосибирске. Из-за нехватки лекарств повышение цен на отдельные препараты составило 34%.

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