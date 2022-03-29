Правительство России направило Томской области 1,8 млрд рублей на опережающие закупки лекарств.

Правительство России направило аванс на закупку медикаментов Томской области, сообщает пресс-центр администрации региона. Соответствующие поправки были внесены в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2022 год.

«Сегодня в регион уже пришло федеральное финансирование на опережающие закупки медикаментов — 1,8 млрд рублей. Средства поступили по линии фонда обязательного медицинского страхования и позволят томским поликлиникам и больницам провести ряд закупок расходных материалов и медикаментов, сформировав годовой резерв», — цитирует пресс-центр администрации Томской области заместителя губернатора по социальной политике Алену Левко.

Отметим, 25 марта власти Томской области сообщили о принятии мер по стабилизации спроса на лекарства. Так, в частности, одной из мер стало ограничение на продажу лекарств в одни руки.

«Одна из мер — отпуск препарата в одни руки строго в количестве, рекомендованном врачом. То есть если это хронический больной и лекарство требуется в большом количестве — например, на полгода вперед, врач сделает об этом пометку в рецепте, а провизор выдаст препарат согласно этой пометке. Нехронические больные не смогут осуществлять крупные закупки в аптеках», — сообщили в телеграм-канале администрации Томской области.

Напомним, дефицит лекарственных препаратов ранее был зафиксирован в Новосибирске. Из-за нехватки лекарств повышение цен на отдельные препараты составило 34%.