Ввоз новых автомобилей японских премиальных брендов в Россию окажется под запретом

С 5 апреля Япония вводит запрет на экспорт в Россию автомобилей премиум-класса. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на главу японского министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуду.

Напомним, что ранее об аналогичных мерах заявляли страны Европы. Речь шла о запрете ввоза в страну автомобилей стоимостью более 50 тыс евро. Под новые санкции целиком попадали люксовые автомобильные бренды. В частности речь идет о марке Rolls-Royce, для которой 2021-ый год стал рекордным по продажам в России, а также о Bentley, Ferrari, Porsche, Lamborghini. Кроме люксовых брендов новые санкции затрагивали и премиум-бренды. В частности российский рынок могут покинуть Mercedes S-Class, CLS, CLA, GLB, GLC, GLE, G-Class, GLS, V-Class, BMW 5-series, 7-series, Audi A6, A7, A8, Jaguar I-Pace, F-Pace, XF, F-Type, Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Defender, Discovery, Volvo XC90, XC60 и ряд других моделей.

В случае с Японией ценовой порог, свыше которого автомобиль будет считаться премиальным, не называется. Однако с наибольшей вероятностью под ограничения попадут модели марок Lexus и Infiniti.

По данным «Автостат Инфо», за 2021 год в Сибири было зарегистрировано 2342 новых автомобиля Lexus (-7,2%), что позволило марке удержать первое место в своем сегменте. Среди городов Сибири Lexus официально представлен дилерскими центрами в Новосибирске («Восток Моторс»), Омске («АвтоПлюс»), Красноярске («Медведь Холдинг»), Барнауле («АЕМ Холдинг»), Иркутске («Иркут БКТ»), Томске («Элке Авто») и Новокузнецке (ТПК «Золотое крыло»). В свою очередь марка Infiniti официально представлена в Новосибирске – ее дилером является местная компания «Сибирские моторы».

По данным сайта Lexus стоимость новых автомобилей марки начинается с отметки в 3,286 млн рублей (модель UX). У Infiniti – с отметки в 3,92 млн рублей (модель QX50).

Таким образом, с учетом санкций в премиальном сегменте авторынка могут усилить позиции корейский бренд Genesis, а также китайский бренд Exeed (Chery). Вместе с тем, говорить об исчезновении с рынка привычных премиум-брендов тоже преждевременно. По мнению дилеров, с учетом низкой эластичности спроса на премиальные автомобили по цене, логично предположить дальнейший возможный «серый импорт» машин премиальных марок в Россию через соседние страны, в частности Казахстан.

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