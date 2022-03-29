Производитель сахара, пообещавший иркутскому губернатору наладить поставки, попал под уголовное дело

Крупнейший российский производитель сахара ООО «Продимекс» заподозрили в организации сговора торговых сетей с целью завышения цен. Ранее о поставках продукта с руководством компании договаривался губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Федеральная антимонопольная служба возбудила уголовное дело в отношении крупнейшего российского производителя сахара ООО «Продимекс».

Как следует из сообщения ведомства, компании вменяется «незаконная координация экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар» (ч. 5 ст. 11 закона о защите конкуренции).

Нарушения были выявлены в ходе внеплановых проверок на крупных предприятиях-производителях сахара.

Как отмечают в ФАС, в случае установления вины компанию ожидает штраф в соответствии с административным кодексом РФ.

Незадолго до этого с руководством ООО «Продимекс» встречался губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Целью встречи было обсуждение перебоев в поставках сахара в торговые сети Иркутской области, а также повышение цен на продукт. Как тогда заверил генеральный директор компании Виктор Алексахин, перебои были связаны со сбоем в логистической цепочке, однако проблема уже решена. Он также отметил, что отпускная цена продукта в торговых сетях не должна превышать 80 руб. Также руководитель компании договорился с губернатором о закрытии потребности в сахаре на второй квартал 2022 года в размере 8,2 тыс. тонн.

Владельцем российской продовольственной группы ООО «Продимекс» является кипрская Prodimex Farming Group. Конечные бенефициары группы — председатель совета директоров Игорь Худокормов (81,25 % акций), руководитель агронаправления Виталий Цандо и гендиректор Владимир Пчёлкин (по 9,375 % акций). Учредитель ООО «Продимекс» — зарегистрированное в Горно-Алтайске Республики Алтай и находящееся в процессе реорганизации АО «Объединённая сахарная компания», её руководитель и экс-соучредитель (до 31 декабря 2021 года) — Олег Худокормов.

Ранее сообщалось о том, что губернатор Новосибирской области потребовал жёстко пресекать искусственный рост цен на товары первой необходимости.