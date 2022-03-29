Сбер стал платформой для развития молодежного предпринимательства

Федор Туров
 
Сбер стал платформой для развития молодёжного предпринимательства в рамках Центра оценки компетенций
Николай Шилов

В Новосибирском государственном университете экономики и управления открылся региональный Центр оценки управленческих компетенций АНО «Россия – страна возможностей». По итогам подписанных соглашений, студенты получат возможность развития своих профессиональных навыков, участия в проектах и стажировках, влекущих в перспективе возможность для трудоустройства.

Сбер стал партнером одного из главных направлений деятельности Центра – развития молодежного предпринимательства. Студенты, чей набор навыков будет включать бизнес-мышление, получат возможность участия в акселерационных программах и поддержку проектов, потенциально интересных для экосистемы банка.

«Образование для Сбера – одно из важнейших направлений работы. Мы регулярно проводим обучение собственных сотрудников в рамках корпоративных образовательных программ, для всех желающих запустили «Школу 21» по подготовке кадров в сфере IT, и, разумеется, активно сотрудничаем с ведущими вузами Новосибирска, – прокомментировал управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Николай Шилов. – Благодаря Центру оценки компетенций, сегодняшние студенты смогут развивать в том числе и предпринимательские навыки. Это позволит им в ближайшем будущем стать не только востребованными на рынке труда специалистами, но и задуматься о создании собственного бизнеса».

Таким образом, будет сформирована база молодых специалистов, обладающих необходимыми профессиональными навыками и адаптированных к рынку труда, доступных для современных компаний.

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