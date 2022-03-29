Дело новосибирского бизнесмена о недостроенном ЖК «Рихард» поступило в суд

В Кировский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении бенефициарного владельца ООО «НСК Девелопмент», застройщика недостроенного ЖК «Рихард» по улице Зорге, Игоря Кузнецова. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, которое привело к заморозке стройки.

Как сообщает пресс-служба суда, предварительное слушание по делу состоится 31 марта. Пока же обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Новосибирскому бизнесмену, бенефициару строительной компании ООО «НСК Девелопмент» Игорю Кузнецову вынесено обвинение по ч.2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По версии следствия, он предоставлял застройщику возмездные займы от себя лично и подконтрольных ему организаций по притворным договорам. Позднее Кузнецов необоснованно вернул задолженность юридического лица по этим займам на общую сумму 141,2 млн руб. В результате компания оказалась лишена части оборотных средств и ценных активов и не смогла достроить жилкомплекс «Рихард» в Кировском районе Новосибирска, а впоследствии обанкротилась.

Состоящий из четырёх многоэтажных домов жилой комплекс «Рихард» планировалось сдать в 2015 году. В 2018 году в отношении ООО «НСК Девелопмент» была введена процедура наблюдения, а в мае 2019 года руководство компании попало под уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, застройщик не уведомил дольщиков об изменении своего финансового состояния и невозможности своевременного завершения работ.

Один из домов жилкомплекса сдан в эксплуатацию в конце 2021 года.

Игорь Кузнецов — генеральный директор российско-китайской торговой площадки «Фирма Фактор Лтд», руководитель компании «Графит-Сибирь». В октябре 2019 года бизнесмен признан банкротом по иску его кредитора Дмитрия Степанова, долг Кузнецова превысил 20,4 млн руб.

Напомним, об уголовном деле в отношении Игоря Кузнецова стало известно в июне 2021 года.