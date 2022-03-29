Новосибирские добровольцы окажут помощь в восстановлении мирной жизни в Донбассе

В Новосибирской области намерены сформировать отряд добровольцев для оказания помощи в восстановлении социальной инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик.

Вопросы координации гуманитарной помощи жителям Донбасса губернатор Андрей Травников обсудил в ходе встречи с представителями общественных организаций региона 29 марта. Участие в мероприятии также приняли, в частности, член Совета Федерации Александр Карелин, депутат Госдумы Олег Иванинский и первый заместитель председателя Заксобрания Андрей Панферов, сообщает пресс-служба облправительства.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул важность координации усилий по оказанию гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, поддержал предложение Андрея Панферова о формировании в Новосибирской области добровольческой инициативы по поддержке восстановления инфраструктуры мирной жизни в Донбассе.

«Республикам, ДНР и ЛНР, очень важно получить от нас гуманитарную помощь — поэтому в Новосибирской области организован сбор продуктов, средств первой необходимости, денежных средств. Кроме того, мы понимаем, что крайне важно оказать помощь в восстановлении социальной инфраструктуры, которая на этих территориях во многом разрушена или изношена. Мы понимаем, что скоординированно, с соблюдением мер безопасности, однозначно потребуются медики, социальные работники, коммунальщики, строители. Поэтому предлагаю и по линии «Единой России», обращаюсь к партнерам из других общественных организаций, поддержать инициативу новосибирцев, сформировать отряд желающих поехать добровольцами и помочь нашим братьям на Донбассе в налаживании мирной жизни», — подчеркнул губернатор Андрей Травников.

В ходе встречи депутат горсовета Новосибирска Владислав Люмин подчеркнул важность продовольственной помощи мирному населению республик, а депутат Госдумы Олег Иванинский — медицинской. Он уточнил, что в ДНР и ЛНР наблюдается нехватка врачей, которые могли бы оказать жителям Донбасса «обычную медицинскую помощь», в том числе психологическую и терапевтическую.

«Помимо медицинской помощи, которая требуется, и наши коллеги уже работают и в Луганске, и в Донецке, помогают сегодня докторам, помимо людей, которые получили травмы от бомбежек, гранат, есть люди, которым требуется обычная медицинская помощь. Как пример — сегодня поезд здоровья выехал на освобожденные территории, необходимы консультации невролога, консультации терапевта», — сказал депутат.

Отметим, что с целью оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик и беженцам с Донбасса общественными организациями Новосибирской области и региональными отделениями политических партий начат сбор гуманитарной помощи.

Общественная палата Новосибирской области организовала открытие счета для благотворительных пожертвований. Поступившие финансовые средства будут направлены на нужды беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

С 26 февраля в Новосибирске и области работают 22 пункта сбора гуманитарной помощи Красного Креста, при поддержке регионального минпромторга было принято решение открыть дополнительные пункты в торговых центрах, преимущества которых в высокой проходимости данных точек и удобной логистике.