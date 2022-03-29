В Новосибирске завели дело против преподавателя за взятку от матери студента

В Новосибирске полиция задержала бывшую заведующую отделением учебного заведения в Алтайском крае. Ее обвиняют в получении взятки за зачисление студента из Новосибирска.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, сотрудники правоохранительных органов задержали 69-летнюю бывшую заведующую отделением одного из образовательных учреждений Алтайского край.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемая, являясь заведующей одного из отделений образовательного учреждения Алтайского края, получила взятку от 49-летней жительницы Новосибирска за зачисление ее сына в организацию.

«После получения денежных средств на свою банковскую карту фигурантка по делу, в нарушение правил приема в образовательное учреждение, подготовила приказ о зачислении абитуриента в число студентов», — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Кроме того, в 2018 году бывшая сотрудника учреждения получила через двух посредников из Новосибирска 15 тыс. рублей за сдачу экзаменационной сессии этим же студентом без фактической сдачи экзаменов и зачетов.

«Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила 28 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Уточняется, что оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новосибирску. В отношении бывшей сотрудницы образовательного учреждения возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в Новосибирской области суд оставил в силе приговор бывшему директору Новосибирского промышленно-энергетического колледжа Михаилу Гутеневу. Его приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии строго режима за получение взяток за заключение госконтрактов.