В апреле в Новосибирске пройдет ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант». Организаторы проекта рассказали о площадках проведения диктанта, «звёздных диктаторах», а также назвали произведение, которое прочтут в этом году в рамках акции.

На пресс-конференции в «ТАСС» 29 марта координатор проекта «Тотальный диктант» в Новосибирске Павел Ютяев рассказал подробности о проведении всемирной акции проверки грамотности в этом году.

«Событие состоится 9 апреля, в 15.00 часов по новосибирскому времени. В городе диктант пройдет на 66 площадках, где созданы более 5 тыс. мест для желающих. Из аудитории Новосибирского государственного университета (НГУ) будет идти трансляция акции на всю Сибирь и Урал. Напомню, именно НГУ является альма-матер «Тотального диктанта». Здесь он появился 18 лет назад и из крохотного проекта «Глум-клуба» вырос во всемирную акцию», — отметил Павел Ютаев.

На площадке НГУ «звездным диктатором» текста станет актер театра «Красный факел» Антон Войналович.

Самой массовой площадкой «Тотального диктанта» в этом году будет НГТУ, куда смогут прийти написать диктант более 600 человек. Здесь же отдельную аудиторию отведут для глухонемых участников, с которыми будут работать два сурдопереводчика. Им текст диктанта зачитает актриса «Красного факела» Дарья Емельянова.

Ещё одним местом проведения акции станет кинотеатр «Победа». Здесь готовы принять до 250 участников. Диктовать текст на площадке кинотеатра будет один из лидеров российско-украинской рок-группы «Ундервуд» Максим Кучеренко. Второй лидер этой группы — Владимир Ткаченко – прочтёт диктант в одной из аудиторий НГТУ.

В Новосибирской государственной консерватории им. Глинки текст диктанта зачитает солист НОВАТа Гурий Гурьев. В Новосибирской областной научной библиотеке — новосибирский писатель-фантаст Игорь Маранин. Другими площадками проведения акции станут Технопарк Академгородка, ГПНТБ, СГУПС, НГУАДИ, Новоколледж и пр.

Автором текста «Тотального диктанта» в 2022 году стала российская писательница Марина Степнова, лауреат Национальной литературной премии «Большая книга». Участники напишут отрывок из её произведения о любви подростка в Воронеже в 1900 году.

Зарегистрироваться на «Тотальный диктант» можно на официальном сайте акции. Написать диктант можно как офлайн, так и онлайн.

Отметим, что на сайте проекта заявку на участие заранее подали из городов почти 50-ти стран мира. Однако, из-за ситуации в мире организаторы не дают гарантии, что все зарубежные участники смогут провести диктант в очном формате.

Как добавили организаторы, в этом году проект не попал ни в один грант, но нашлись партнеры, который его поддержали. Генеральным партнером «Тотального диктанта» в Новосибирске выступила корпорация «Елка».

Ранее руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец сообщала, что в Новосибирском государственном университете (НГУ) могут отменить проведение диктанта. «Континент Сибирь» писал о подоплёке конфликта. Также уже известно, что в 2023 году на проведение «Тотального диктанта» в стране выделят 20 млн рублей из фонда президентских грантов.