Суд наложил арест на имущество фигурантов дела о хищениях в новосибирской клинике Мешалкина

Центральный районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела экс-директора Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина Александра Караськова и его жены Ирины Бойцовой.

Напомним, уголовное дело в отношении Александра Караськова и Ирины Бойцовой было возбуждено летом 2019 года. Их заподозрили в махинациях при поставках оборудования в клинике Мешалкина на сумму более 1,3 млрд рублей. В 2019 году по ходатайству следствия подозреваемых поместили в СИЗО, однако позже перевели под домашний арест, а затем — под подписку о невыезде. Сообщалось, что смягчение меры пресечения связано с тем, что супруги активно сотрудничали с правоохранительными органами и дали признательные показания.

В числе фигурантов дела также оказались Александр Сорокин и Евгений Первушин — соучредители ряда компаний, вошедших в картельный сговор на торгах клиники Мешалкина.

Как сообщалось ранее, Александра Караськова, Ирину Бойцову, Александра Сорокина и Евгения Первушина обвинили в совершении преступлений по ст. 30 ч.1, ст.174.1 ч.4 п.п. «а», «б»; ст.160 ч.4 УК РФ (приготовление к преступлению, легализация и хищение средств организованной группой в особо крупном размере).

Накануне в Центральном районном суде Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела в отношении обвиняемых, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области. В ходе первого заседания суд наложил арест на имущество фигурантов дела.

«В судебном заседании суд удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на имущество обвиняемых», — указано в сообщении.

Отметим, следующее судебное заседание назначено на 29 апреля. На нем суд огласит обвинительное заключение фигурантам дела.

В конце прошлого года суд вынес приговор проходившему по тому же уголовному делу бывшему замдиректора по научно-экспериментальной работе клиники Мешалкина Евгению Покушалову. Ему назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, а также штраф в 400 тыс. рублей.