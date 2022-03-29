МТС анонсирует вебинар, посвященный удаленному управлению мобильными сотрудниками

МТС продолжает серию бесплатных вебинаров для бизнеса на самые актуальные темы. 30 марта для предпринимателей новосибирского региона пройдет онлайн-мероприятие: как управлять автопарком, чтобы повысить эффективность и сократить издержки.

Вебинар «Мобильные сотрудники: Как укрепить позиции автопарка на рынке в условиях перемен» начнется 30 марта в 14:00 по новосибирскому времени. Он посвящен тому, как выстроить и оптимизировать работу автопарка в новых условиях. Эксперты в прямом эфире расскажут, как перевести управление на российское решение с сохранением непрерывности бизнес-процессов, а также обсудят следующие темы:

Как наладить своевременную доставку грузов или пассажиров с соблюдением требований безопасности и режима перевозок.

Как своевременно ставить задачи по перевозке, доставке, обслуживанию клиентов и объектов инфраструктуры, и контролировать их выполнение.

Как сократить временные затраты и увеличить эффективность каждого сотрудника на 25%-30%.

Как быстро могут окупиться инвестиции в систему управления автопарком и мобильными сотрудниками, и на чем можно сэкономить.

В программе вебинара также демонстрация практических кейсов.

Мероприятие будет интересно, в первую очередь, владельцам и управляющим корпоративных автопарков транспортных, производственных, сервисных компаний, медицинских и образовательных учреждений. Также МТС выделила в группы интересов fleet менеджеров, старших механиков, логистов, сотрудников службы безопасности и охраны труда, а также тех, кто отвечает за работу персонала вне офиса.

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