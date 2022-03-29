Минцифры настоятельно порекомендовало операторам сотовой связи отказаться от безлимитных тарифов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отправило письмо в адрес операторов мобильной связи с рекомендацией «обеспечить равномерную нагрузку на сети связи в целях обеспечения качества связи». Это означает, в первую очередь, отказ от тарифных планов с безлимитным интернет-трафиком.

«В условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», – говорится в сообщении, подписанном министром Максутом Шадаевым.

Целью этого решения, говорится в письме, было исполнение Указа президента Российской Федерации от 16 марта 2022 года №121 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации» в части надлежащего функционирования сетей связи, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи.

Операторы связи уже прокомментировали письмо. «В текущих условиях это рациональное решение, которое позволит операторам иметь необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета», – ответили представители МТС.

«В условиях объективных сложностей с поставками телекоммуникационного и вычислительного оборудования, которые могут в негативном сценарии привести к понижению качества услуг связи и снижения устойчивости сетей, рекомендация минцифры выглядит рациональной и своевременной», – прокомментировал директор по связям с госорганами «МегаФона» Владимир Месропян.

«Мы разделяем озабоченность министерства. Однако в своей практике Tele2 никогда не злоупотребляла безлимитами, – добавили представители Tele2. – Эти продукты мало востребованы у нашей аудитории, но при широком распространении они действительно создают избыточную нагрузку на сеть. Мы рады, что регулятор разделяет этот подход. Мы считаем, что наши тарифы достаточно сбалансированы по наполнению и отвечают любому профилю потребления абонента».

Напомним, что весной 2017 года четыре основных мобильных оператора уже отказывались от безлимитного мобильного интернета. Тогда причиной такого решение стало накопление в сетях «критической массы» смартфонов с поддержкой LTE, к чему инфраструктура не была готова. Оператором потребовалось около года на то, чтобы вернуть безлимитные тарифы в линейку, но такой популярностью, как раньше, они уже не пользовались – большое количество пользователей нашли альтернативу в виде переноса остатков трафика на следующий месяц и других сервисов-заместителей.

В текущей ситуации причина отмены примерно та же самая – нехватка оборудования. Об этом говорит и решение минцифры в рамках антикризисной программы о приостановке до конца 2022 года обременения по покрытию LTE-сетями федеральных трасс и населенных пунктов с численностью более тысячи человек. Вместо этого операторам рекомендуется сосредоточиться на бесперебойной работе уже существующих сетей.

Сами операторы назвали данный мораторий «крайне своевременным».