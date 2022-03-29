Санаторный комплекс за 620 млн рублей продают по соседству с резиденцией губернатора в Новосибирске

В Новосибирске выставили на продажу строящийся санаторно-курортный комплекс стоимостью 620 млн рублей. По данным продавца, участок в 2,2 га земли расположен в Заельцовском бору вблизи резиденции губернатора Новосибирской области.

Информация о продажи комплекса опубликована на сайте N1. Согласно объявлению, в состав концепции санаторно-курортного комплекса входят, в частности, медицинский центр, отель, коворкинг/конференц-зал, ресторан и зимний сад.

На территории комплекса расположены технический корпус с прачечной, теплыми гаражными боксами и кухней, здание котельной и парковка на 87 машиномест с возможностью расширения до 120 мест. Участок расположен на улице Дачное шоссе, 16/1 в Заельцовском бору Новосибирска.

«Дальнейшая застройка соснового леса запрещена, это значит, что вы получаете исключительное право на обустройство территории в таком редком и ценном месте. Ближайшие соседи комплекса полномочный представитель президента и губернатор Новосибирской области, а также элитные коттеджные поселки», — указано в объявлении.

Уточняется, что общая площадь застройки составляет 5,9 тыс. кв.м., площадь территории – 2,2 га. В настоящий момент к эксплуатации готовы два здания. Согласно открытым источникам, речь идет о комплексе «Заельцовский бор под Новосибирском».

На сайте комплекса уточняется, что собственный земельный участок составляет 13,3 тыс. кв.м, еще 7,8 тыс. кв. м. земли находятся в аренде и отведены «под зоны отдыха и прогулочные дорожки» в бору. Вблизи объекта расположен жилой комплекс «Флора и Фауна».

Стоимость комплекса зданий санаторно-курортного назначения составляет 620 млн рублей. Цена за один квадратный метр объекта достигает 104 104 рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в Новосибирской области может быть выставлен на продажу санаторий «Речкуновский». На его месте планируют построить коттеджный поселок, ребцентр или новую здравницу.