В Новосибирске скончался глава фонда по увековечиванию памяти Высоцкого Анатолий Олейников

Василий Попов
 
В Новосибирске скончался поэт Анатолий Олейников
Фото в социальных сетях Анатолия Олейникова

В Новосибирске на 65-году жизни скончался поэт, председатель Сибирского фонда по увековечиванию памяти Владимира Высоцкого, бывший директор завода «Тяжстанкогидропресс» Анатолий Олейников.

Поэт скончался 28 марта. О смерти Анатолия Олейникова сообщается в социальных сетях новосибирского поэта Анатолия Горового, международного портала авторской песни Bards.ru. По их данным, Олейников несколько лет боролся с онкологией.

Анатолий Олейников — поэт, основатель и председатель Сибирского фонда по увековечиванию памяти Владимира Высоцкого. Организовал создание памятника Владимиру Высоцкому в Новосибирске, «Аллеи бардов» с установкой гранитных звезд Александру Вертинскому, Булату Окуджаве, Александру Галичу и другим известным исполнителям.

Являлся председателем оргкомитета международного фестиваля авторской песни «Свой остров», учредителем премии «Признание» и золотой медали «Бард России».

В период с июня по декабрь 2020 года Анатолий Олейников работал на заводе «Тяжстанкогидропресс» в должности генерального директора.

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