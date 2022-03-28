Крупный пожар на станции техобслуживая произошел в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска произошло возгорание здания СТО. Пожарные прибыли к месту происшествия по повышенному номеру.

В Новосибирске на улице Кавалерийская, 468а произошло крупное возгорание на станции технического обслуживания (СТО). По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о происшествии поступило в 18:56. К моменту приезда первого пожарно-спасательного подразделения двухэтажное строение горело открытым огнем.

Отмечается, что для оперативного тушения пожара специалисты проложили магистральную линию от пожарного гидранта и подали ствол на защиту соседних домов. Движение по прилегающей к зданию улице Кропоткина было перекрыто.

Из горящего здания люди эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарной охраны, пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлекались 23 человека и шесть единиц техники. В ходе работ пожарные вынесли из опасной зоны один пропановый баллон.

«Всего на ликвидацию пожара ушло чуть меньше часа. Предварительно общая площадь горения составила порядка 200 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в настоящее время специалисты ведут проливку сгоревших конструкций. Причина произошедшего будет установлена дознавателями. По данным 2ГИС, в здании находятся магазин автозапчастей Life-Auto.net и мастерская по ремонту рулевых реек «AUTOрейкиPRO».

Напомним, в середине марта в Искитимском районе Новосибирской области произошел пожар на Евсинской птицефабрике. В результате происшествия погибло 750 цыплят.