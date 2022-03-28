Выставка индустрии чистоты CleanExpo состоится в Новосибирске  

19 -21 апреля в Государственной публичной научно-технической библиотеке СО РАН Новосибирска состоится Международная выставка оборудования и средств для профессиональной уборки, санитарии, гигиены, химической чистки и стирки CleanExpo Novosibirsk. Мероприятия проводится в городе впервые с 2016 года.

Участниками единственной выставки индустрии чистоты в Сибирском федеральном округе станут представители клининг сферы: руководители и специалисты клининговых компаний, собственных служб уборки предприятий, представители производителей, поставщиков продукции и другие.

В рамках события в течение трех дней пройдет более 30 мероприятий для специалистов в сфере клининга, в том числе тренинги, обучающие программы, мастер-классы и практические семинары, где участники обсудят актуальные проблемы и новинки индустрии, а также тенденции развития отрасли.

Спикерами выступят, в частности, эксперт по профессиональной чистоте и гигиене Тарас Дударь, основатель сети мобильных химчисток «Лелус де ла Франс» Ирина Хапко, директора и технологи действующих клининговых компаний, прачечных и химчисток.

Участники CleanExpo представят широкий спектр оборудования и химических средств для клининговых компаний, химчисток и прачечных: поломоечное оборудование и комплектующие, химические чистящие и моющие средства, дезинфицирующие средства, оборудование и средства для стирки и химчистки, инвентарь и протирочные материалы, санитарно-гигиеническую продукцию.

Посетив выставку, представители отелей, бизнес-центров, медицинских учреждений и других организаций найдут оптимальные решения для поддержания чистоты на предприятиях в соответствии с санитарными и технологическими нормами и требованиями.

Отметим, в рамках мероприятия организаторы проведут Марафон призов CleanExpo, где посетители смогут поучаствовать в розыгрышах призов, среди которых миниатюры и полноразмерные средства для уборки и стирки, сертификаты, сувениры и многое другое.

Посещение выставки бесплатное для специалистов. Вход осуществляется по билетам. Получить электронный билет можно на сайте выставки.