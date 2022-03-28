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Крупный пожар на станции техобслуживая произошел в Новосибирске
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Масочный режим продлили в регионе Сибири еще на месяц
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Военный комиссариат Новосибирской области раскрыл планы по весеннему призыву граждан в армию
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Дольщики еще семи долгостроев Новосибирской области получат компенсации за жилье
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ВТБ объявил о намерении обанкротить основателя «Обуви России»
15:56
Около 23 тыс. первоклассников примут школы Новосибирска
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Губернатор Новосибирской области потребовал жёстко пресекать искусственный рост цен на товары первой необходимости
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Дело о хищении песка на 96 млн рублей возбудили в Новосибирской области
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Экс-глава поселка под Новосибирском предстанет перед судом за растрату и превышение полномочий
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АО «Новосибирский завод «Экран» и АО «Новосибирскэнергосбыт» урегулировали все судебные споры
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Сотрудников новосибирского филиала РЖД оштрафовали на 450 тысяч рублей
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«Сахарную» проблему в Новосибирской области обещают решить на следующей неделе
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Оттепель ожидает новосибирцев на предстоящей неделе
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В Иркутской области завели дело против адвоката, ударившего следователя дверью
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В Красноярском крае 7-летний мальчик получил 98% ожогов тела во время игры со спичками
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247 млн рублей направят на ремонт федеральной автодороги в Новосибирской области
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17-летнего новосибирца оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ
Владелец сети кондитерских KOOK
Исполнительный директор сети супермаркетов «Слата», дискаунтеров «ХлебСоль» (г. Иркутск)
Профессиональный коуч
Собственник и руководитель компании «Фермер-центр франчайзинг»
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