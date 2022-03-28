Новосибирский исследовательский центр увеличивает объём тестирования на коронавирус

Федеральный исследовательский центр Фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) планирует увеличить объём тестирований на COVID-19 до 10 тысяч ежедневно. Такая возможность у учреждения появилась не сразу – в 2020 году Центр мог проводить до 300 диагностических исследований.

В начале весны 2022 года пятая волна коронавируса в России пошла на спад, количество выявляемых случаев упало до 28 тысяч в день. Во всех регионах, в том числе и в Новосибирской области, снимают введённые ранее ограничения. Однако, несмотря на кажущуюся победу над инфекцией, врачи и учёные прогнозируют начало очередной волны COVID-19 в России уже в конце весны – начале лета.

С начала пандемии лаборатория ФИЦ ФТМ занимается диагностикой коронавирусной инфекции и одной из первых получила статус лаборатории, результаты которой не нуждаются в подтверждении Роспотребнадзором. С 2020 года лаборатория нарастила объём диагностических исследования с 300 до возможных 10 000 исследований в день. Увеличение мощности позволило в момент пика пятой волны коронавируса, вызванной омикрон-штаммом, проводить до 2 000 исследований в день с выдачей результатов ЛПУ области в течении 24 часов после поступления материала.

ФИЦ ФТМ проводит такую работу в рамках обязательного медицинского страхования. Результаты тестов появляются у врача в течение 24 часов после поступления проб в лабораторию.

«В наших планах заложено до десяти тысяч тестирований ежедневно. Сейчас объём диагностики несколько снизился, но мы можем оперативно выйти на заявленный объём проводимых исследований, ресурсы для этого есть. Мы проводим эту работу с самого начала пандемии и полностью удовлетворяем запрос Новосибирской области по объёмам диагностики коронавируса», — сообщил руководитель отдела стратегического развития ФИЦ ФТМ, научный сотрудник лаборатории генетических исследований НИИ вирусологии ФИЦ ФТМ Юрий Хрипко.

«Стоит отметить, что, кроме диагностической работы, в Центре, в клинике ФИЦ ФТМ, разработаны и внедрены методики реабилитации пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию. Внедренные методики позволяют сократить восстановительный период после перенесённого заболевания», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части клиники ФИЦ ФТМ, к.м.н. Максим Шипунов.

«Созданный кадровый задел с высокими компетенциями в области диагностики и имеющаяся база различного биологического материала позволили нам проводить клинические испытания изделий медицинского назначения. Большой блок работы связан с испытаниями диагностических систем и приборов для работы с коронавирусными инфекциям. В частности, проведены клинические испытания тест-систем, позволяющих одновременно выявлять наличие вируса и определять его принадлежность к штамму» — пояснил заместитель руководителя отдела стратегического развития, курирующий организацию клинических исследований Игорь Старостин.