Банк ВТБ официально объявил о намерении обратиться в арбитражный суд с требованием банкротства основателя OR Group (ранее — ГК «Обувь России») Антона Титова. Незадолго до этого кредитная организация выступила с аналогичным заявлением в отношении входящей в группу компании ООО «ОР», которой руководит бизнесмен.

Уведомление банка ВТБ о намерении инициировать банкротство основатели OR Group Антона Титова опубликовано на портале «Федресурс».

Согласно сообщению, заявление связано с наличием у индивидуального предпринимателя признаков банкротства, предусмотренных федеральным законодательством.

25 марта ВТБ публиковал уведомление о намерении добиться через арбитражный суд банкротства входящей в OR Group ООО «ОР», которой руководит Антон Титов. Это решение также связано с признаками банкротства компании, на которые указывает банк. До этого признать компанию «ОР» несостоятельной намеревался предприниматель Евгений Равкин, владеющий помещениями магазинов компании. Он также направлял соответствующее уведомление, однако пока не требовал взыскать задолженность с юридического лица.

На прошлой неделе OR Group объявила о втором за последнее время техническом дефолте по выпуску облигаций. Его причиной стала невыплата стоимости облигационного выпуска в объёме 370,8 млн руб. О первом техническом дефолте, произошедшем из-за невыплаты номинальной стоимости выпуска облигаций на сумму 592 млн руб., компания объявила в конце января.

По сообщению пресс-службы OR Group, компания ведёт переговоры с банками по комплексной реструктуризации задолженности и продолжает обслуживать долговые обязательства. Так, по данным ГК, в марте инвесторам был выплачен купонный доход по семи выпускам в размере 59 млн руб.

Напомним, в конце 2021 года Антон Титов покинул пост генерального директора OR Group, при этом он сохранил руководство основной дочерней организацией компании ООО «ОР», а также место в совете директоров ПАО «ОРГ». Пост гендиректора OR Group бизнесмен занимал с 2013 года.

В феврале «Континент Сибирь» разбирался с дальнейшей судьбой OR Group на фоне первого технического дефолта.