Экс-глава поселка под Новосибирском предстанет перед судом за растрату и превышение полномочий

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела о растрате и превышении должностных полномочий в отношении бывшего главы рабочего поселка Линево.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Новосибирской области, правоохранители завершили расследование уголовного дела 69-летнего бывшего главы муниципального образования.

По версии следствия, летом 2021 года обвиняемый подписал документы на безвозмездную передачу квартиры в Искитимском районе области в собственность лицу, которое уже реализовало свое право на приватизацию жилья. Рыночная стоимость недвижимости составила свыше 2 млн рублей.

«Данные незаконные действия обвиняемого повлекли существенное нарушение прав и законных интересов муниципального образования р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области, охраняемых законом интересов государства, и причинили бюджету указанного муниципального образования существенный материальный ущерб», — сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Новосибирской области и прокуратуры региона. Фигуранту дела вменяется совершение преступлений по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Уточняется, что экс-глава муниципального образования вину в совершении преступлений не признал. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в настоящее время в Искитимском районном суде Новосибирской области находится уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении экс-главы рабочего поселка Линево Якова Ландайса. По данным следователей, бывший руководитель администрации поселка принял и оплатил построенные объекты капитального строительства без проведения экспертизы и получения соответствующего заключения.