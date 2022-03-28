Сотрудников новосибирского филиала РЖД оштрафовали на 450 тысяч рублей

Пятеро сотрудников Чулымского филиала ОАО «РЖД» в Новосибирской области привлечены к административной ответственности по инициативе транспортной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, они нарушили требования в сфере охраны труда.

Новосибирская транспортная прокуратура инициировала административные дела в отношении пятерых сотрудников Чулымского филиала ОАО «РЖД» в Новосибирской области по частям 1, 2, 3, 4 статьи 5.27.1 административного кодекса РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации).

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры 28 марта, сотрудникам филиала назначен штраф на общую сумму более 450 тыс. руб.

По данным надзорного ведомства, полученным в результате проверки на предприятии, более 50 сотрудников филиала не были обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Кроме того, не все работники были ознакомлены с результатами специальной оценки условий труда и направлены на обучение с проверкой знаний по охране труда.

«Указанные обстоятельства послужили основанием для внесения начальнику Чулымской дистанции пути представления, по результатам рассмотрения которого пять должностных лиц, ответственных за охрану труда, привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В транспортной прокуратуре также отметили, что трудовые права работников предприятия восстановлены — они в том числе прошли обучение.

Ранее сообщалось о том, Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку по поводу экстренной посадки самолёта из Новосибирска.