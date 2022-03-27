В Иркутской области завели дело против адвоката, ударившего следователя дверью

В Иркутской области задержали адвоката, применившего насилие к следователю в зале суда. По данным полиции, женщина пыталась выбить телефон из рук сотрудницы правоохранительных органов, а также ударила ее дверью.

В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнюю женщину-адвоката, применившую насилие к следователю органов внутренних дел, сообщают пресс-службы ГУ МВД России и СУ СК РФ по региону.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 24 марта в здании суда в городе Тайшете. Офицер юстиций намеревалась вручить уведомление о планируемых следственных действиях адвокату с участием ее подзащитной, на что женщина «отреагировала агрессивно» и попыталась выбить телефон из рук следователя.

«Испытывая неприязнь к следователю в связи с осуществлением ею производства предварительного расследования по уголовному делу, адвокат, выходя из зала судебного заседания, зная, что следом за ней идет следователь с силой ударила ее дверным полотном по руке, от чего следователь испытала физическую боль», — сообщили в СУ СК РФ по региону. В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Женщина была задержана 26 марта в пригороде Иркутска. Ей вменяется совершение преступления по ч. 3 ст. 296 УК РФ (насильственные действия в связи с производством предварительного расследования, совершенные с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Сообщается, что в настоящее время правоохранители проводят необходимые следственные действия, в отношении подозреваемой решается вопрос о мере пресечения. Отметим, расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры региона.

«Адвокату за применение насилия к следователю грозит наказание до пяти лет лишения свободы», — отметили в СУ СК РФ по Иркутской области.

Напомним, в конце февраля в Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении адвоката, приобретавшего право на чужую недвижимость путем мошенничества. Ущерб от действий обвиняемого составил свыше 8 млн рублей.